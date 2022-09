IHSG Diperkirakan Sideways, Perhatikan Saham-saham Energi

Jakarta, Beritasatu.com - Phintraco Sekuritas memprediksi IHSG sideway di kisaran 7.130-7.230 pada perdagangan Senin (26/9/2022). IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada resistance 7.230, pivot 7.130, dan support 7.080. Perhatikan saham-saham energi, salah satunya INDY.

Phintraco Sekuritas menjelaskan, indeks-indeks Wall Street melemah lebih dari 1,5% di Jumat (23/9/2022). Dengan demikian, Wall Street mencatatkan pelemahan mingguan kelima dalam enam pekan terakhir.

Phintraco Sekuritas menilai, pelemahan tersebut sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran atau ekspektasi bahwa ekonomi AS akan memasuki resesi dalam 12 bulan ke depan. The Fed juga memberikan indikasi bahwa masih akan mempertahankan pengetatan kebijakan moneter agresif untuk beberapa waktu ke depan.

Mempertimbangkan sentimen eksternal di atas, Phintraco Sekuritas menyebut, IHSG diperkirakan kembali sideway di kisaran 7130-7230 untuk beberapa waktu. “Dari dalam negeri, keputusan BI untuk menaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps, lebih besar dari perkiraan pasar di 25 bps turut membayangi IHSG,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Senin (26/9/2022).

Phintraco Sekuritas menambahkan, tekanan bagi BI untuk kembali menaikan suku bunga acuan saat ini cukup besar. Di samping potensi kenaikan inflasi, nilai tukar Rupiah cenderung tertahan di atas level psikologis Rp 15.000 per dolar AS sejak kenaikan the Fed Rate di 22 September 2022.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, saham-saham energi nampaknya masih menjadi salah pilihan untuk saat ini. Sejumlah saham dengan potensi rebound lanjutan, seperti INDY, TKIM, SSMS dan MEDC dapat diperhatikan.

“ADRO, PTBA dan HRUM juga masih berada dalam kecenderungan rebound meski terjadi pullback di Jumat (23/9/2022),” tutup Phintraco Sekuritas.

