Baru Dibuka, IHSG Langsung Terjungkal 1%

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,98% ke 7.108,5 pada awal perdagangan hari ini, Senin (26/9/2022).

Dow Jones ditutup melemah 400 poin, menembus di bawah level psikologis 30.000 atau level terendah tahun ini. Kekhawatiran resesi meningkat lagi minggu ini, setelah The Fed mengisyaratkan kenaikan FFR dari 3,4% menjadi 4,4% hingga akhir 2022, untuk menahan inflasi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pasar properti AS kembali menghadapi tantangan, kenaikan suku bunga KPR fixed rate 30 tahun mencapai 6,29%, tertinggi sejak 2008, sejalan dengan lonjakan imbal hasil UST10Y yang mencapai 3,70%. Sebagai perbandingan, tahun lalu masyarakat AS masih menikmati bunga KPR Fixed Rate dengan tenor yang sama sekitar 2,88%.

Berdasarkan survei Bloomberg, tingkat Inflasi Headline Indonesia September diproyeksikan sebesar 5,90% (Vs. Agustus 4,69%). Riset NHKSI melihat potensi kenaikan laju inflasi lebih dari 100 bps, sejalan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang signifikan lebih dari 30% pada awal September, mendorong kenaikan administered price dan dampak penyebaran inflasi. Potensi kenaikan inflasi tersebut mendorong BI untuk melakukan Front Loaded Hawkish yang agresif sehingga BI 7DRRR naik ke level 4,25%. Selanjutnya, minggu terakhir 3Q22 dan di tengah kurangnya sentimen minggu ini, membuat kami memproyeksikan bahwa IHSG hari ini akan bergerak ke konsolidasi bearish, dengan kisaran support: 7.172/7.135-7.127/7.100/7.000 dan resistance: 7.225/7.236 -7.240/7.300-7.306/7.355-7.377.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 1,06% ke kisaran 493,7, indeks LQ45 turun 0,997% ke kisaran 1.015,5, JII turun 1,49% ke 617,95.

Nikkei 225 Tokyo turun 2,31%, indeks komposit Shanghai turun 0,67%, Hang Seng Hong Kong turun 0,84%, Kospi Korsel turun 2,47%, S&P/ASX 200 Australia turun 1,82%.

