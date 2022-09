Ancaman Resesi Semakin Kuat, Investor Kripto Tersiksa

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan pasar aset kripto pada Senin (26/9/2022) pagi belum kembali pulih sepenuhnya. Sentimen makroekonomi lagi-lagi menjadi batu sandungan utama yang membuat pasar kripto belum maksimal reli kenaikan.

Sepanjang akhir pekan, kinerja pasar kripto sepertinya mengikuti performa indeks saham AS yang lesu karena ancaman resesi. "Hal ini dapat dimaklumi mengingat investor selalu bercermin ke pergerakan di pasar modal untuk melihat selera risiko investor secara umum," kata Trader Tokocrypto Afid Sugiono dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Di samping itu, pergerakan aset kripto juga terbilang volatil lantaran minimnya sentimen positif yang kuat. Apalagi, volume perdagangan aset kripto di akhir pekan juga cenderung sepi, sehingga tidak ada price actions yang kuat dari investor.

BACA JUGA

Alergi the Fed, Pasar Kripto Turun Terus

Biang kerok utamanya, kata Afid, tetap berasal dari efek hasil rapat FOMC The Fed, pada Rabu (21/9/2022) lalu. Hasil rapat itu menimbulkan ketakutan, terutama dari komentar Ketua The Fed, Jerome Powell, yang memberi sinyal bahwa pihaknya masih punya ruang untuk mengerek suku bunga acuannya hingga 4,4% di akhir tahun. Padahal, The Fed tadinya hanya berniat menaikkan suku bunga acuannya hingga 3,4% saja.

Baca selanjutnya

Di samping itu, dalam proyeksi kenaikan suku bunga acuan jangka pendeknya ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily