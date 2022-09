Konversi Kompor LPG ke Listrik Dinilai Bisa Sia-sia Jika...

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksanaan program konversi kompor LPG atau elpiji ke kompor listrik dengan membagikan kompor induksi gratis ke masyarakat tanpa melakukan penarikan tabung LPG 3 kg dan kompornya dinilai merupakan hal sia-sia.

“Bisa saja masyarakat tetap akan menggunakan kompor LPG, maka subsidi terhadap program kompor listrik jadi tak bermakna,” kata pengamat energi, Sofyano Zakaria, Senin (26/9/2022).

Menurutnya, jika program berjalan secara masif dalam skala besar, maka program kompor listrik akan berdampak terhadap nasib penyalur LPG 3 kg yaitu ratusan pengusaha stasiun pengusaha bahan bakar elpiji (SPBE), belasan ribu agen LPG 3 kg, dan puluhan ribu pangkalan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Mereka punya andil besar dalam membantu pemerintah sejak menyalurkan minyak tanah sampai menyalurkan LPG 3 kg. Sementara program konversi ke kompor listrik jelas tidak membutuhkan keterlibatan mereka,” kata Sofyano.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini juga meminta kepada pemerintah dan PT PLN jangan sampai menyuarakan program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor induksi karena terkait over supply listrik. Pasalnya, kelebihan pasokan listrik adalah masalah PLN dan pihak swasta pemilik pembangkit listrik yang menjual listrik ke PLN. “Jadi menurut saya, beban berat yang ditanggung PLN akibat sistem Take Or Pay (TOP) pada jual beli listrik dari swasta ke PLN jangan sampai dilarikan ke masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, sepanjang sistem TOP berlaku, penggunaan listrik tidak bertambah, serta tarif dasar listrik (TDL) tidak naik, maka PLN tetap akan menanggung beban berat yang tidak mungkin bisa diselesaikan hanya lewat program kompor listrik.

“Kompor induksi membutuhkan daya besar, minimal 2.000 watt untuk satu unit kompor. Jika masyarakat miskin diberi gratis kompor induksi dan dalam rumah mereka diberi MCB listrik khusus dengan daya 2.000 watt dengan TDL subsidi. Apakah ini tidak bertentangan dengan pertimbangan dasar bahwa yang berhak terhadap tarif subsidi adalah pelanggan dengan daya 450 VA– 900 VA saja,” paparnya.

Dia juga mempertanyakan rumah yang memiliki 2 MCB bisa digolongkan orang miskin. "Apakah nanti tarif subsidi juga akan selamanya berlaku pada rumah yang dipasangi MCB tambahan dengan daya 2.000 watt walau PLN tetap terbebani dengan persoalan Take Or Pay,” ujar Sofyano.

Sumber: Investor Daily