Harga Right Issue Garuda Indonesia Rp 50-Rp 150 Per Saham

Jakarta, Beritasatu.com– PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan melangsungkan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue. Perseroan siap melepas sebanyak 225 miliar saham baru atau setara 871,44% dengan harga pelaksanaan antara Rp 50-Rp 150 per saham.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyebut bahwa harga pelaksanaan dibanderol Rp 50 – Rp 150 per saham. Dalam pelaksanaan aksi korporasi tersebut, tiga skenario telah disiapkan untuk memberikan pemahaman terhadap risiko yang muncul selepas right issue.

“Skenario pertama, dalam hal pemegang saham minoritas atau publik yang tidak mengambil haknya dengan rentang harga pelaksanaan Rp 50 – Rp 150 per saham, maka kepemilikan negara setelah right issue Garuda Indonesia berada pada rentang 53,12% hingga 54,08%,” terang Rionald dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (26/9/2022).

Skenario kedua, apabila pemegang saham minoritas Garuda Indonesia mengambil haknya dengan rentang harga pelaksanaan Rp 50- Rp 150, maka kepemilikan negara akan berada pada rentang 51,43% sampai 52,7%. Artinya, jika pemegang saham minoritas mengeksekusi haknya maka akan terhimpun dana US$ 358 juta sehingga bila ditambahkan dengan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar US$ 505 juta, maka total pada aksi penggalangan dana ini mencapai US$ 863 juta.

Skenario ketiga adalah jika pemegang saham minoritas Garuda Indonesia tidak mengambil haknya dengan harga pelaksanaan antara Rp 50 – Rp 150 per saham, maka kepemilikan negara akan berada pada rentang 66,43% sampai 65,51%.

“Jadi kita memang membuat simulasi hanya untuk memastikan bahwa kita mengerti risikonya. Kalau misalnya kurang dari US$ 863 juta, jadi yang sudah dibicarakan antara Garuda Indonesia dan pemerintah Rp 7,5 triliun dalam rangka perseroan bisa bangkit. Tapi dana tambahannya untuk pengembangan bisnis plan selanjutnya,” papar Rionald.

Adapun perihal timeline pelaksanaan right issue dan konversi saham, Rionald menargetkan akan selesai pada akhir Desember 2022 dan RUPSLB direncanakan berlangsung pada 14 Oktober 2022.

Gelar right issue kedua

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menambahkan bahwa apabila right issue kali ini tidak terserap, maka perseroan mempertimbangkan untuk melaksanakan right issue kedua pada tahun depan.

“Kita sepakat bila nanti subscribe, kita bersyukur. Tapi bila tidak, kita ada pemikiran untuk right issue kedua tahun depan,” ujarnya.

Meski demikian, kata Irfan, kemungkinan right issue kedua perlu dilakukan review mendalam terutama menyangkut terpenuhi atau tidak rencana bisnis perseroan ke depan.

“Apabila business plan itu konservatif, mungkin tidak diperlukan tambahan dana. Tapi, kemungkinan akan right issue (kedua). Jadi, kepemilikan pemerintah akan turun dan harus dilihat dari hasil right issue yang pertama,” tuturnya.

Sumber: Investor Daily