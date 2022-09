Harga Minyak Turun ke US$ 76 karena Penguatan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah Brent turun di bawah US$ 85 per barel pada hari Senin (26/9/2022), karena kekhawatiran resesi membebani dan dolar AS melonjak.

Harga minyak Brent berjangka untuk pengiriman November turun 2,1% menjadi US$ 84,32 per barel, sedangkan minyak West Texas Intermediate berjangka turun 2,3% diperdagangkan pada US$ 76,97 per barel, terendah sejak awal Januari.

Dolar AS melonjak ke level tertinggi sejak 2002 pada Senin. Sementara pound sterling jatuh ke rekor terendah terhadap mata uang tersebut.

Sementara pada Jumat pekan lalu, baik Brent dan WTI berjangka turun sekitar 5%.

Menurut Direktur Penelitian Energy Aspects, Amrita Sen mengatakan penurunan minyak adalah langkah makro yang dipimpin penguatan dolar yang memicu kekhawatiran resesi.

Penguatan dolar terhadap mata uang lain berarti aset berdenominasi dolar seperti minyak lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang asing. "Ini telah membebani harga minyak," kata Direktur Editorial Asosiasi Minyak Mentah dan Bahan Makar EMEA di S&P Global, John Morley.

Itu terjadi ketika bank sentral di seluruh dunia termasuk AS dan Inggris terus menaikkan suku bunga dalam upaya mengatasi inflasi.

Tim strategi bank investasi Saxo mengatakan sentimen pasar terus memburuk.

Ketika Rusia memperingatkan tidak akan memasok komoditas ke negara-negara yang setuju untuk membatasi harga minyak mentahnya dan pasar mengantisipasi resesi.

Kekhawatiran seputar perlambatan ekonomi terus meningkat. Profesor ekonomi terapan di Universitas Johns Hopkins Steve Hanke, menempatkan kemungkinan bahwa AS akan jatuh ke dalam resesi sebesar 80%.

Sumber: CNBC