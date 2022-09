Harga Emas Dekati Level Terendah 2,5 Tahun, Ini Penyebabnya

Chicagio, Beritasatu.com - Harga emas turun ke dekat level terendah 2,5 tahun pada Senin (26/9/2022), karena imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) atau Treasury naik dan dolar menguat. Sementara kegelisahan kenaikan suku bunga AS mengurangi daya tarik emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Harga emas di pasar spot turun 1,2% pada US$ 1.623,59 per ons, setelah ambles ke level terendah sejak April 2020 di US$ 1.626,41.

Prospek emas bergantung pada Federal Reserve The Fed.

"Ini semacam badai yang harus dihadapi jika Anda seorang investor emas," kata analis pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

Dia mengatakan suku bunga AS yang tinggi menumpulkan daya tarik emas dengan imbal hasil nol.

Harga emas telah kehilangan lebih US$ 400, atau 20%, sejak naik di atas level kunci US$ 2.000 per ons pada Maret karena bank sentral utama menaikkan suku bunga.

Faktor lain yang membuat harga emas lebih mahal bagi pembeli luar negeri adalah dolar mencapai level tertinggi sejak 2002.

"Pergerakan dolar belum berakhir dan itu akan menekan emas batangan," kata analis OANDA, Edward Moya, dalam sebuah catatan.

Di tengah prospek kenaikan suku bunga terhadap emas, beberapa analis mengatakan emas batangan masih tetap didukung risiko resesi dan ketegangan geopolitik.

“Kami memiliki kekuatan dolar dan peningkatan imbal hasil Treasury AS, akan membuat harga emas turun. Namun, secara umum, emas tidak terlalu buruk dalam skema ini,” kata analis independen, Ross Norman.

Di pasar fisik, impor emas bersih Tiongkok melalui Hong Kong melonjak hampir 40% ke level tertinggi lebih 4 tahun pada Agustus, data menunjukkan Senin.

Di tempat lain, harga perak di pasar spot turun 2,6% menjadi US$ 18,36 per ons. Sementara platinum ambles 0,5% menjadi US$ 849,92 dan paladium hilang 1,2% menjadi US$ 2.043,05.

Sumber: CNBC