Dengan Private Placement, Utang Bumi Terpangkas US$ 1,6 M

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumi Resource Tbk (BUMI) segera melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau private placement setelah meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2022. Dengan private placement, utang Bumi akan berkurang Rp 24 triliuun atau US$ 1,6 miliar.

“Tujuan private placement adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan menggunakan dana tersebut untuk melunasi utang sebesar US$ 1,6 miliar,” kata Direktur PT Bumi Resource Tbk (BUMI) Dileep Srivastava kepada Investor Daily, Senin (26/9/22).

Ia menyebutkan bahwa dengan aksi korporasi tersebut Bumi Resources akan menjadi perusahaan yang debt free atau bebas utang sehingga BUMI menjadi perusahaan berlikuiditas positif dan memungkinkan perseroan mengejar proyek-proyek yang lebih besar ke depannya. “Misalnya proyek-proyek non-batubara terdiversifikasi dan proyek-proyek hilir batu bara untuk menggantikan minyak impor,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila semua berjalan dengan rencana, aksi korporasi ini dapat selesai pada pertengahan bulan depan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan.

Sebagaimana diketahui, Bumi Resources sudah mengumumkan rencana melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 200 miliar saham biasa seri C tanpa HMETD.

Dalam keterbukaan informasi pada awal September 2022 dijelaskan bahwa Bumi telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan adalah Rp 120 per saham sehingga nilai private placement sebesar Rp 24 triliun atau setara maksimal US$ 1,6 miliar pada kurs tukar Rp 15.000 per dolar yang telah disepakati antara perseroan dan pemodal.

Total kewajiban perseroan sebelum private placement adalah US$ 3,51 miliar. Dengan penambahan modal non-HMETD akan menyebabkan penurunan total kewajiban sekitar US$ 1,54 miliar, sehingga setelah private placement total kewajiban BUMI tersisa US$ 1,97 miliar.

Penerbitan sebanyak-banyaknya 200 miliar saham baru ini akan menyebabkan peningkatan ekuitas dari tambahan modal disetor dan agio saham. Ekuitas akan mengalami peningkatan sebesar US$ 1,51 miliar, dari sebesar US$ 887,58 juta menjadi US$ 2,39 miliar.

Dengan peningkatan ekuitas perseroan, rasio kewajiban terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio/DER) perseroan akan membaik. dari 4,0x per 30 Juni 2022 menjadi 0,8x. Sementara rasio total kewajiban terhadap total aset (debt-to-total aset ratio/DTA) akan membaik dari 80,1% per Juni 2022 menjadi 45,1%.

PMTHMETD juga akan memperbaiki likuiditas Bumi. Modal kerja bersih perseroan akan membaik dari posisi negatif US$ 1,92 miliar per 30 Juni 2022 menjadi negatif US$ 177,41 juta.

Sumber: Investor Daily