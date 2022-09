Delameta Bilano Buktikan Teknologi Nasional Mampu Bersaing di Kancah Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Delameta Bilano dan ITS Indonesia hadir mewakili Indonesia dalam World Congress ITS di Los Angeles pada 18-22 September lalu. Ini merupakan ajang premier bagi Intelligent Transportation Systems (ITS) di seluruh dunia.

Setiap tahun, pemangku kepentingan industri, termasuk pembuat kebijakan, OEM, pengusaha, peneliti, akademisi, investor, dan pemimpin lainnya berkumpul di Amerika Utara, Eropa, dan Asia-Pasifik secara bergiliran.

World Congress ITS menampilkan edukasi langsung di mana pakar industri transportasi mempresentasikan perkembangan terbaru di ITS, tur dan demo yang menampilkan teknologi mutakhir, ajang berjejaring, dan pameran yang komprehensif serta interaktif.

"Di ajang ini kami mengusung pesan bahwa teknologi Nasional kini dapat berkompetisi di kancah dunia serta akan hadir dan terlibat secara aktif dalam ekosistem transportasi cerdas guna mempercepat terwujudnya Smart City di kota-kota besar Indonesia," ujar Reza Rizki selaku Direktur Bisnis & Teknologi Delameta dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).

Seperti diketahui Delameta Bilano melalui produk andalannya kini digunakan di mayoritas moda transportasi massal Transjakarta untuk penerapan digitalisasi sistem pembayaran yaitu Enco Bus dan Enco Hub.

Delameta Bilano selaku produsen IoT dalam negeri telah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Hal tersebut semakin membuat Delameta Bilano unggul di dalam industri teknologi Nasional.

Selain itu, kini EncoBus juga telah mendapat permintaan dari pasar regional Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Timor Leste.

"Mitra-mitra Perseroan akan lebih menghargai produk-produk lokal sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo," tambah Reza Rizki.

