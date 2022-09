Dolar Perkasa di Rp 15.100, Pound Inggris Masih Murah

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan sore hari ini, Selasa (27/9/2022), terpantau menguat ke kisaran Rp 15.120.

Menurut data Reuters, pada pukul 16.20 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 15.120 per dolar AS atau terapresiasi 5 poin (0,03%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 15.125. Transaksi rupiah hari ini berkisar dalam kisaran Rp 15.125-Rp 15.169 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro terdepresiasi 0,09% ke Rp 14.543,9, terhadap pound sterling melemah 1,01% ke Rp 16.325,06, terhadap yen melemah 0,21% ke Rp 104,7, terhadap dolar Australia melemah 0,39% ke Rp 9.799,27, terhadap dolar Singapura melemah 0,11% ke Rp 10.527,78.

Pound kehilangan hampir 3,6% terhadap dolar pada hari Jumat lalu dan terus jatuh pada hari Senin. Hari ini, pound telah sedikit pulih, diperdagangkan di sekitar US$ 1,08 tetapi masih di kisaran terendah dalam 37 tahun. Pound telah jatuh dari $ 1,35 pada awal tahun.

Melemahnya pound akibat rencana "mini budget" Inggris atau paket pemotongan pajak yang diperkirakan mencapai total 45 miliar pound di tahun-tahun mendatang. Kebijakan ini, dikombinasikan dengan peningkatan pengeluaran besar-besaran untuk membantu rumah tangga dan bisnis menangani biaya energi yang lebih tinggi, membuat investor gelisah tentang rasio utang meningkat tinggi.

Indeks dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap mata uang utama dunia, berada di 113,83 atau melemah 0,24% dari posisi sebelumnya.

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kurs rupiah hari ini melemah 36 poin ke posisi Rp 15.155 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp 15.119, dengan kisaran perdagangan kurs jual Rp 15.194,59 dan kurs beli Rp 15.043,41 per dolar AS.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com