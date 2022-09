Bank BJB Berhasil Kembali Meraih Top GRC Award 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Bank BJB pada tahun ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2022. Terdapat tiga penghargaan yang diraih Bank BJB dan direksi Bank BJB tahun ini.

Ketiga penghargaan tersebut adalah The Most Committed GRC Leader 2022, TOP GRC Awards 2022, dan Special Appreciation of TOP GRC Awards 2022 on Compliance Management. Penghargaan diberikan pada ajang Top GRC Awards 2022 pada awal September 2022 lalu di Jakarta.

Direktur Kepatuhan Bank BJB Cecep Trisna menjadi penerima penghargaan yang diraih perusahaan di ajang tersebut. Menangkat tema GRC Empowerment in Digital era and its Support to G20 Indonesia Presidency, acara tersebut turut dihadiri berbagai perusahaan penerima penghargaan.

BACA JUGA

Bank BJB Kini Tangani Nasabah Dana Pensiun Kimia Farma

Sebagai penerima penghargaan, Direktur Kepatuhan Bank BJB Cecep Trisna menghaturkan rasa terimakasihnya atas apresiasi yang diberikan pada dirinya maupun perusahaan. Dia mengatakan, keberhasilan implementasi GRC dan GCG di dalam Bank BJB tidak lepas dari peran seluruh stakeholder yang terlibat.

Baca selanjutnya

"Saya menghaturkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan majalah Top Business pada ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com