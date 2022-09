OJK Tegaskan Batas Maksimal Bunga Fintech 0,4% Per Hari

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa tingkat bunga pinjaman fintech lending sebesar 0,4% per hari digunakan untuk pinjaman konsumtif dengan tenor pendek.

OJK bersama asosiasi terkait sedang melakukan kajian dan pembahasan terkait penetapan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan fintech lending, yang salah satunya yakni tingkat bunga.

"Batas tingkat bunga fintech lending selama ini ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) maksimum 0,4% per hari. Dalam praktik, bunga ini untuk jenis pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor pendek, misal kurang dari 30 hari. Sementara untuk pinjaman produktif, bunga sekitar 12% - 24% per tahun," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non bank OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan resmi, Selasa (27/9/2022).

BACA JUGA

OJK Dukung IIA Indonesia Perkuat Peran Auditor Internal

Dia mengungkapkan, penetapan bunga maksimum 0,4% per hari oleh AFPI telah melalui berbagai pertimbangan. Hasil riset OJK tahun 2021 menghasilkan bunga ideal maksimum sebesar 0,3%-0,46% per hari, sudah termasuk biaya- biaya.

Ogi mengungkapkan bahwa tidak ada pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor panjang, misal sampai satu tahun sehingga secara matematis bunga bisa mencapai 146%.

Bunga yang mendekati 0,4% per hari hanya untuk pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor pendek. Sedangkan bunga pinjaman produktif sebesar 12%-24% per tahun tergantung tingkat risikonya.

BACA JUGA

OJK Pertimbangkan Bunga Fintech Lending Dikembalikan ke Mekanisme Pasar

Saat ini, sedang dilakukan kajian komprehensif dan pembahasan dengan asosiasi. Utamanya untuk mendukung penetapan manfaat ekonomi, termasuk salah satunya bunga, yang bersifat indikatif.

"Diharapkan kajian dan pembahasan dimaksud akan menghasilkan ketentuan yang menyeimbangkan kepentingan lender maupun borrower, sehingga dapat menjaga industri fintech lending yang sehat, kuat, dan berkelanjutan," kata Ogi.

Baca selanjutnya

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2 OJK Moch Ihsanuddin bilang, OJK ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily