Bursa AS Berguguran, Imbal Hasil ke Level Tertinggi 1 Dekade

New York, Beritasatu.com- Bursa AS Wall Street ditutup di zona merah pada Selasa (27/9/2022) setelah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) atau Treasury tenor 10 tahun terus naik ke level tertinggi dalam 1 dekade.

S&P 500 jatuh lebih dalam ke pasar bearish (pelemahan) setelah menyentuh level terendah baru 2022.

Indeks S&P 500 sempat turun ke leverl terendah 3.623,29 di bawah posisi Juni lalu di 3.636. S&P 500 ditutup turun 0,21% jadi 3.647,29. Sementara Dow Jones Industrial Average turun 125,82 poin, atau 0,43%, menjadi 29.134,99, setelah hari sebelumnya naik hampir 400 poin. Adapun Nasdaq Composite naik 0,25% menjadi 10.829,50.

S&P 500 saat ini 24,3% di bawah rekor tertinggi Januari, sedangkan Dow Jones 21,2% di bawah level tertinggi sepanjang masa. Nasdaq telah jatuh lebih 33% sejak mencapai rekor pada November 2021.

Adapun Imbal hasil Treasury 10-tahun naik melampaui 3,9% menuju 4%.

"Fakta bahwa S&P 500 kehilangan dukungan di 3.900, 3.800 dan tentu saja langsung menuju ke posisi terendah Juni, ini memperlihatkan faktor risiko tidak banyak berubah selama 6 minggu terakhir," kata Kepala Pasar B Riley Financial, Art Hogan.

Menurut Hohan, pasar masih khawatir bank sentral Federal Reserves, The Fed akan berlebihan (menaikkan suku bunga) sehingga mendorong ekonomi ke dalam resesi.

Bursa AS semula mendapat dorongan setelah Presiden Federal Reserve Chicago Charles Evans mengisyaratkan beberapa kekhawatiran tentang kenaikkan suku terlalu cepat untuk melawan inflasi. Komentarnya kontras dengan beberapa pejabat Fed yang baru-baru ini menyatakan tidak ragu-ragu mendukung sikap keras bank sentral terhadap kenaikan harga.

Pergerakan bursa AS itu terjadi setelah pelemahan 5 hari berturut-turut saham, yang ditandai S&P 500 ditutup pada level terendah sejak 2020. Dow Jones turun lebih 300 poin pada Senin (26/9/2022), setelah jatuh lebih dari 20% di bawah rekor tertinggi. Dow Jones juga membukukan level penutupan terendah sejak akhir 2020.

