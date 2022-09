Harga Minyak Menguat karena Badai Ian Batasi Pasokan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Selasa (27/9/2022) dari level terendah 9 bulan sehari sebelumnya, didukung pembatasan pasokan di Teluk Meksiko Amerika Serikat (AS) menjelang Badai Ian dan pelemahan tipis dolar AS.

Ekspektasi analis bahwa Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal OPEC+, dapat mengambil tindakan untuk menahan penurunan harga minyak dengan memotong pasokan. OPEC+ akan melakukan pertemuan kebijakan pada 5 Oktober.

Harga minyak mentah Brent ditutup naik 2,6% pada US$ 86,27 per barel. Pada Senin (26/9/2022) harga minyak jatuh ke US$ 83,65, terendah sejak Januari 2022. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup menguat 2,33% pada US$ 78,50 per barel.

Harga minyak mentah melonjak pada awal 2022, yang ditandai dengan Brent mendekati level tertinggi sepanjang masa di US$ 147 pada Maret setelah Rusia menginvasi Ukraina, yang memunculkan kekhawatiran pasokan. Sejak saat itu, pasar khawatir akan resesi, suku bunga tinggi, dan penguatan dolar.

“Harga minyak saat ini berada di bawah pengaruh kekuatan finansial,” kata pialang minyak PVM, Tamas Varga.

Namun pembatasan pasokan minyak karena Badai Ian di Teluk AS, dipandang sebagai fenomena sementara.

Sementara penguatan dolar AS, yang sebelumnya mencapai level tertinggi 20 tahun, memberikan beberapa dukungan pada harga minyak. Dolar yang kuat membuat minyak mentah lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain dan cenderung membebani aset berisiko.

Adapun BP dan Chevron pada Senin (26/9/2022) mengatakan pihaknya akan menutup produksi di anjungan lepas pantai di Teluk Meksiko saat Badai Ian mendekati wilayah tersebut.

Penurunan harga minyak telah meningkatkan spekulasi bahwa OPEC+ dapat melakukan intervensi. Menteri Perminyakan Irak pada Senin mengatakan kelompok OPEC+ memantau harga dan tidak menginginkan kenaikan tajam atau kejatuhan tiba-tiba.

“Hanya pengurangan produksi OPEC+ yang dapat mematahkan momentum negatif dalam jangka pendek,” kata Giovanni Staunovo dan Wayne Gordon dari bank Swiss UBS.

Sumber: CNBC