Mitsubishi Sematkan Penyempurnaan di New Xpander Cross

Jakarta, Beritasatu.com - Pada Agustus 2022 lalu di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) telah meluncurkan pembaruan dari salah satu model flagship Mitsubishi Motors yaitu New Xpander Cross.

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro mengatakan, dibandingkan generasi sebelumnya, model baru ini semakin lengkap dengan peningkatan kualitas di berbagai fitur, keamanan, dan juga kenyamanan.

"New Xpander Cross hadir dengan berbagai penyempurnaan dengan tampilan lebih agresif dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih,” ungkap Irwan Kuncoro dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Rabu (28/9/2022).

New Xpander Cross hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan desain Dynamic Shield khas Mitsubishi Motors dan kini telah mendapatkan penyegaran.

Pembaruan eksterior terdapat pada T-Shape headlamp, front and rear powerful bumper design, 17-inch alloy wheel design, LED fog lamp, distinctive trapezoid grille, dan wheel arc moulding yang disempurnakan. Pada sisi interior, New Xpander Cross dilengkapi dengan kabin yang luas, serta pilihan konfigurasi kursi yang fleksibel.

Penyempurnaan lainnya pada model ini ada pada penambahan fitur-fitur yang dapat menambah kenyamanan pengguna, yaitu wireless charger, 8-inch LCD meter cluster, new steering wheel design, serta telah dilengkapi dengan micron air filtration yang menjaga sirkulasi kualitas udara di dalam kabin.

Sementara itu dari sisi fitur keselamatan, New Xpander Cross semakin lengkap dengan disematkannya sistem pengereman AYC yang meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin.

General Manager of Sales and Marketing Division PT MMKSI Amiruddin menambahkan, selain dari sisi produk, New Xpander Cross juga diperkuat dengan layanan after sales atau purna jual.

“Untuk jaminan after sales, kami juga memberikan paket smart free service bebas biaya jasa perawatan sesuai dengan masa servisnya. Kami sudah mempersiapkan tenaga mekanik kami dengan memberikan training pada produk-produk baru dan potential problem apabila terjadi permasalah pada produk-produk baru tersebut,” kata Amiruddin.

Sumber: BeritaSatu.com