Sambut IK CEPA, Kotra Gelar Forum Bisnis Indonesia-Korea Selatan

Jakarta, Beritasatu.com - The Korea Trade Investment Promotion Agency (Kotra), Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia, dan Kadin menyelenggarakan 'Indonesia-Korea Future Industry Business Plaza 2022' di Hotel Fairmont, Jakarta. Rabu (28/9/2022).

Kegiatan tersebut mencakup beberapa acara yakni Forum Kerja Sama Industri Masa Depan antara Indonesia dan Korea, pameran bisnis, dan pertemuan one on one meeting. Lebih dari 300 orang dari Indonesia dan Korea Selatan akan hadir.

Acara ini dihadiri oleh Presiden Kantor Pusat Kotra Asia Tenggara-Oseania, Lee Jong-seob, Asisten Khusus Menteri ESDM Agus Tjahajana Wirakusumah, Duta Besar Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia Park Tae-song, dan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Bernardino M. Vega.

Direktur Jenderal Kotra Jakarta Lee Jang-hee mengatakan, Kotra Jakarta berperan menjadi jembatan bagi perusahaan Korea Selatan dan perusahaan Indonesia untuk menjalin kerja sama ekonomi terutama di bidang ekspor, impor, dan investasi.

"Tujuan dari Indonesia-Korea Future Industry Business Plaza 2022 adalah untuk mengatasi tantangan dan rintangan yang muncul karena perubahan bentuk dalam lingkungan perdagangan internasional dan investasi akibat pandemi Covid-19," ujar Lee.

Kehadiran Kerja Sama Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Korea (IK CEPA) yang telah ditandatangani sejak tahun 2022, juga diharapkan meningkatkan nilai perdagangan dan investasi antara kedua negara. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Korea Selatan pada Juni 2021 dan Indonesia pada Agustus 2022. IK CEPA diharapkan resmi berlaku pada tahun 2023.

