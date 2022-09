OJK Minta Multifinance Lebih Hati-hati Menyongsong 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Situasi perekonomian domestik dan global tahun 2023 diprediksi bakal cukup menantang, sehingga berpotensi meningkatkan eksposur risiko industri multifinance. Oleh karena itu, pelaku usaha di sektor multifinance diharapkan lebih hati-hati dalam setiap kebijakannya.

Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W Budiawan menyampaikan, beberapa faktor berpotensi menciptakan eksposur risiko yang lebih tinggi di sisa tahun ini dan tahun depan. Hampir semua indikator perekonomian global dan domestik berpotensi menurun, sehingga berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan industri multifinance.

"Lebih dari itu, kita harus berupaya untuk memitigasi potensi risiko di masa mendatang. Hal ini penting bagi perusahaan pembiayaan atau multifinance untuk secara konsisten berhati-hati dalam setiap kebijakannya," kata Bambang, Kamis (29/9/2022).

Menurut Bambang, beberapa dampak potensial yang perlu menjadi perhatian multifinance meliputi tren ekonomi, risiko geopolitik, kebijakan moneter terkait suku bunga acuan akibat peningkatan inflasi, potensi dampak kenaikan BBM, dan konflik antara Rusia dan Ukraina.

Selain itu kinerja industri otomotif, sebagai salah satu kontributor utama portofolio bisnis multifinance, juga menghadapi gangguan dari sisi pasokan karena terbatasnya pasokan semikonduktor.

"Dalam hal ini, OJK berharap industri multifinance meningkatkan kapasitasnya pencadangan dengan tepat, menyesuaikan pergerakan dan potensi NPF. Terutama bagi multifinance yang sedang memberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan kepada debitur," jelas Bambang.

Dia pun mengungkapkan, penting melakukan stress test secara berkala untuk mensimulasikan dampak dari kemungkinan skenario yang merugikan kinerja perusahaan. Stress test juga diperlukan terkait portofolio restrukturisasi sebagai benchmark untuk menilai kecukupan pencadangan guna menyerap risiko di masa mendatang.

Per Juli 2022, total aset industri mencapai Rp 451,9 triliun atau meningkat atau 4,5% year on year (yoy). Piutang pembiayaan juga membaik, naik 7,12% (yoy) menjadi Rp 384,6 triliun. Diikuti pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross sebesar 2,72%.

Tren perbaikan ikut dicatatkan restrukturisasi pembiayaan, ditopang oleh pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut. Besaran pembiayaan restrukturisasi mengalami tren penurunan dari Rp 83 triliun menjadi sekitar Rp 22 triliun pada Juli 2022, tersisa sekitar 650.000 kontrak.

"OJK turut mengingatkan para pelaku usaha industri pembiayaan tentang pentingnya manajemen risiko pembiayaan dalam memitigasi eksposur risiko pembiayaan. Terutama, penyaluran pembiayaan yang terukur dan hati-hati, misalnya dengan membagi risiko ke perusahaan asuransi," ungkap Bambang.

