Tangani Sampah Makanan, NFA Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyerukan kolaborasi lintas sektoral untuk penanganan sampah makanan atau food waste di Indonesia.

Menurut Arief, keberhasilan penanganan sampah makanan menjadi salah satu faktor kunci dalam mengantisipasi potensi krisis pangan dan pengentasan daerah rentan rawan pangan di Indonesia.

"NFA mendukung upaya pengurangan food waste. Namun, Badan Pangan Nasional tidak bisa sendiri, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders pangan dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix government, academics, business, community, dan media,” kata Arief saat membuka Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam rangka Hari Kesadaran Internasional tentang Food Loss and Food Waste, di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Arief menyampaikan, krisis pangan tidak akan terjadi selama pangan dikelola dengan baik, salah satunya dengan mengurangi pemborosan pangan from farm to table.

“Penangana food loss and waste dapat sekaligus mengentaskan daerah rentan rawan pangan yang ada di Indonesia. Ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia sesuai komitmen dalam SDG’s ke 12 poin 3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% food waste per kapita di tingkat ritel dan konsumen pada 2030 nanti,” kata Arief.

Arief menyampaikan, timbulan FLW pada 2000-2019 juga memberi dampak besar pada ekonomi berupa kehilangan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 213 triliun sampai Rp 551 triliun per tahun.

“Potensi food loss and waste tersebut dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang, atau sekitar 29%-47% populasi Indonesia,” ujar Arief.

Berdasarkan laporan Food Loss and Waste di Indonesia yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan World Resources Institute dan Waste for Change, selama 20 tahun di periode 2000-2019, timbunan sampah makanan atau food loss and waste (FLW) di Indonesia mencapai 23-48 juta ton per tahun, atau setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun yang berasal dari lima tahap rantai pasok pangan.

Sumber: BeritaSatu.com