Right Issue 3,5 Miliar Saham, Bank Raya Bakal Ekspansif

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2022 PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya/AGRO) menyepakati rencana penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue sebanyak-banyaknya 3,5 miliar saham. Dana yang diperoleh dipercaya mampu memacu perusahaan lebih ekspansif di masa mendatang.

Direktur Keuangan Bank Raya Akhmad Fazri menyampaikan, RUPSLB pada Kamis, 29 September 2022, menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 3,5 miliar dengan nilai Rp 100 per saham melalui PMHMETD. Jumlah itu setara 15,39% modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan pada tanggal 31 Juli 2022

"Dana yang terhimpun pada PMHMETD akan digunakan untuk ekspansi bisnis Perseroan melalui penyaluran kredit serta untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum berdasarkan POJK No.12/2020," kata Fazri dalam konferensi pers daring, Kamis (29/9/2022).

BACA JUGA

Bank Raya Fokus Salurkan Kredit untuk Pekerja Informal

Dia menerangkan, prospek bisnis Bank Raya ke depan diharapkan bisa semakin lebih baik seiring dengan transformasi menjadi bank digital. Perseroan terus berupaya mengakomodasi layanan di samping perkembangan perilaku konsumen dan teknologi yang semakin cepat.

"Meskipun baru dalam beberapa bulan kita me-launching produk digital saving, pertumbuhan penghimpunan dana customer yang diperoleh menunjukkan hal-hal positif. Tentunya dalam proses transformasi ini secara fundamental Bank Raya ini akan semakin baik dan bisnis-bisnis digital lending-nya juga sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup positif," jelas Fazri.

Direktur Digital dan Operasional Bank Raya Bhimo Wikan Hantoro menjelaskan, realisasi kredit digital telah tumbuh positif dan dalam tren yang masih berlanjut. "Performa (outstanding) digital lending yang tercatat tumbuh 300% year on year menjadi sebesar Rp 652 miliar," kata dia.

BACA JUGA

Bank Raya Diramu BRI Untuk Integrasikan Proses Bisnis

Selain dari sisi kredit, emiten berkode AGRO ini pun berhasil mengakuisisi banyak nasabah baru. Hal ini tidak terlepas dari dukungan jaringan dari BRI sebagai induk perseroan.

"Akuisisi numbers of account (NoA) yang dilakukan secara digital dan online to offline, dimana kita memang memanfaatkan jaringan yang sudah kita punya untuk melakukan literasi. Serta melakukan akuisisi untuk customer-customer kita, yang saat ini sudah mencapai angka sekitar 350.000 new accounts dalam beberapa bulan terakhir," ungkap Bhimo.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily