Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Ketut Subagia Jadi Dirut

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2022 pada Kamis (29/9/2022). Dalam rapat ini, Bank Raya menunjuk Ida Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama Bank Raya.

Dilansir dari keterangan tertulis Bank Raya, dengan disetujuinya RUPSLB 2022, maka susunan pengurus Bank Raya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Rudhy Sidharta

- Komisaris Independen : Eko B. Supriyanto

- Komisaris Independen : Rina Sa’adah

- Komisaris Independen : Rama G. Notowidigdo

- Komisaris : Achmad F.C. Barir

Susunan Direksi

- Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia *)

- Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resource: Ernawan

- Direktur Keuangan : Akhmad Fazri

- Direktur Retail Agri dan Pendanaan : Dedy Hendrianto

- Direktur Digital dan Operasional : Bhimo Wikan Hantoro

*Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilansir dari siaran pers Bank Raya, penunjukan pengurus baru Bank Raya diharapkan dapat terus berinovasi untuk memperkuat bisnis untuk menjadi bank digital terbaik, serta berkomitmen pada aspirasi Perseroan untuk menjadi the best digital bank by becoming house of fintech and home for gig economy.

Agenda lainnya dari RUPSLB 2022 ini adalah rencana penambahan modal melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD/right issue).

“Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD. Dana yang terhimpun pada PMHMETD akan digunakan untuk ekspansi bisnis Perseroan melalui penyaluran kredit serta untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum berdasarkan POJK No.12/2020," ungkap Akhmad Fazri selaku Direktur Keuangan Bank Raya dalam siaran pers, Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut, Bank Raya juga melaporkan pelaksanaan perubahan alamat Kantor Pusat Perseroan dan melakukan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian KBLI-2020.

“Perpindahan Kantor Pusat Bank Raya ke Menara BRILiaN adalah dalam rangka sinergi BRI Group sejalan dengan transformasi bisnis Bank Raya menjadi Bank Digital, harapannya setelah menempati kantor baru Pekerja dapat lebih produktif dengan akses ke ekosistem BRI Group yang lebih dekat” jelas Akhmad Fazri.

