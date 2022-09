OPEC Disinyalir Pangkas Produksi, Harga Minyak Mentah Turun

Texas, Beritasatu.com - Sempat menyentuh US$ 90 per barel, harga minyak mentah dunia Brent akhirnya turun pada perdagangan Jumat pagi (30/9/2022) di Asia. Pelaku pasar menanti kejelasan apakah OPEC+ akan memangkas produksi minggu depan dan dolar yang akhirnya turun dari level tertinggi 20 tahun terakhir.

Harga minyak mentah Brent turun 0,93% ke US$ 88,49 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) naik 0,39% ke US$ 81,55 per barel.

OPEC+, telah memulai diskusi tentang pengurangan produksi minyak pada pertemuan berikutnya pada 5 Oktober, tiga sumber mengatakan kepada Reuters.

Satu sumber OPEC mengatakan kepada Reuters bahwa "mungkin" terjadi pemangkasan produksi, sementara dua sumber OPEC+ lainnya mengatakan anggota kunci telah membahas topik tersebut.

Reuters melaporkan minggu ini bahwa Rusia kemungkinan akan mengusulkan agar OPEC+ mengurangi produksi minyak sekitar 1 juta barel per hari (bph).

Pasar juga mereda karena ancaman Badai Ian surut dan produksi minyak AS diperkirakan akan kembali dalam beberapa hari mendatang setelah produksi sekitar 158.000 barel per hari di Teluk Meksiko kembali berjalan.

Indeks dolar turun lagi pada hari Kamis, turun dari tertinggi 20 tahun. DXY turun 0,74% ke 111,77.

Sumber: CNBC.com