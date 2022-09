ICT Business Partnership, Pengusaha Korea-Indonesia Jalin Kerja Sama

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea bekerja sama dengan Korea National IT Industry Promotion Agency menggelar ICT Business Partnership di Four Seasons Hotel Jakarta, pada Selasa, (27/9/2022).

Di acara ICT Business Partnership, sejumlah perusahaan asal Korea Selatan menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan asal Indonesia. Acara ini juga menghadirkan B2B match-making session di berbagai bidang industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baik itu smart city (ESE), edutech (Mirinae, ColorPopup, ECNE), fintech, cybersecurity, VR/XR, AI dan lain-lain. Sebanyak 16 perusahaan Korea dengan produk dan solusi yang menjanjikan telah menarik banyak perhatian perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang media (Media Lintas), telekomunikasi (Indosat), solusi TI (Hypernet), dan pemain besar lainnya di industri Indonesia.

"Ini merupakan suatu kehormatan bisa berpartisipasi dalam ICT Business Partnership 2022. Dari perusahaan-perusahaan ICT di Indonesia dan Korea yang dapat mencapai kemitraan yang berkelanjutan setelah dua tahun pandemi," ungkap Lee Soul Gi selaku CEO Miceleech kepada Beritasatu TV.

"Lewat kunjungan ini, saya bisa melihat bahwa Indonesia berkembang dengan cepat," imbuhnya.

Adapun beberapa penandatanganan MoU pada acara ICT Business Partnership di antaranya dilakukan oleh IRM INC & PT Eigen Planet. ESE CO, LTD juga menandatangani MoU dengan sejumlah pihak yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, serta Satmarindo. Kemudian, Ecne Co, LTD dengan Universitas Nasional. Lalu, Techheim Co, LTD dengan PT Enseval Medika Prima. Perusahaan asal Korea lainnya yang juga melakukan penandatanganan MoU termasuk Twokwon dan AI Spera.

Adapun kerja sama ESE dan Satmarindo berkaitan dengan pengembangan smart city di Indonesia.

"Ini upaya dari pemerintahan Korea untuk memperkenalkan teknologi dan pengalaman dalam membangun kota pintar. Jadi, mereka ingin berbagi dan pengetahuan mereka ke Indonesia yang sangat kita perlukan untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi dari pada kota-kota di Indonesia," ungkap Suryo Bambang Sulisto selaku CEO Satmarindo Group.

Turut hadir pada acara ini Duta Besar Korea Selatan dan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (Aptiknas).

