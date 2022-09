Melemah 1%, IHSG Gagal Bertahan di Kisaran 7.000

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 1,02% ke 6.964,4 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (30/9/2022).

Data Klaim Pengangguran Awal mingguan AS yang berakhir 24 September menunjukkan klaim sebesar 193.000 (-8% WoW), level terendah dalam lima bulan. Data positif ini memberi Fed lebih banyak ruang untuk kenaikan suku bunga FFR lebih lanjut +75Bps pada November dan +50Bps pada Desember. Ekonom melihat pasar tenaga kerja AS solid, karena pengusaha mempertahankan karyawan, setelah sempat mengalami kesulitan rekrutmen pada 2021 karena Covid-19. Pandemi telah memaksa sejumlah orang usia kerja kehilangan pekerjaan karena wabah virus yang berkepanjangan. Sementara itu, Badai Ian yang melanda Florida dapat mendistorsi data Klaim Pengangguran Awal dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, saham raksasa teknologi Apple Inc dan Nvidia Corp, yang terdepresiasi lebih dari 4%, mendorong Nasdaq turun 2,8% atau memimpin penurunan Wall Street.

Penerimaan pajak tumbuh 28%, di tengah risiko resesi ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia. Menutup 3Q22, investor mencermati keputusan pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2023 sebesar Rp 2.463 triliun (+28% YoY). Rekor penerimaan pajak tertinggi terbagi atas PNBP Rp 1,718 Triliun, PNBP Rp 303,2 triliun, dan PNBP Rp 441,4 triliun. Target ini juga di tengah normalisasi harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia, yang membuat windfall profit pada 2023 tidak setinggi 2022. Di tengah sejumlah sentimen, NHKSI Research memproyeksikan IHSG hari ini memiliki penguatan. peluang untuk menuju pembalikan bullish, dengan potensi penurunan terbatas, dalam kisaran support: 7.000 / 6.980/ 6.900 dan resistance: 7.120 / 7.135-7.150 / 7.200-7.225 / 7.250.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,79% ke kisaran 490,2, indeks LQ45 turun 0,93% ke kisaran 999,64, JII turun 0,95% ke 605,7.

Nikkei 225 Tokyo turun 1,55%, indeks komposit Shangai naik 0,11%, Hang Seng Hong Kong naik 0,49%, Kospi Korsel turun 0,93%, S&P/ASX 200 turun 0,6%.

Di Wall Street, S&P 500 turun 2,1% menjadi 3.640,47 di penutupan terendah baru untuk tahun ini. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average anjlok 458,13 poin atau 1,54% menjadi 29.225,61. Nasdaq Composite yang berbasis teknologi turun 2,84% menjadi 10.737,51.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com