World Bank Sebut Warga Miskin Bertambah 13 Juta, DTKS Diubah?

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta menegaskan, pemerintah Indonesia selalu melakukan reviu untuk menentukan batas garis kemiskinan atau warga miskin, termasuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Prosesnya pun panjang dan harus dibahas di sidang kabinet.

Hal ini disampaikan Isa menyusul adanya laporan terbaru dari World Bank (Bank Dunia) yang menurunkan batas garis kemiskinan. Adanya basis perhitungan baru tersebut membuat 13 juta warga Indonesia yang tadinya masuk golongan menengah bawah menjadi jatuh miskin.

BACA JUGA

Listrik 450 VA Warga Miskin Akan Dihapus, Naik ke 900 VA

"Indonesia itu selalu mereviu kembali, jadi bukan hanya karena World Bank, tetapi juga selalu ada reviu. Apa yang ditetapkan World Bank, tentu itu jadi satu faktor yang akan memengaruhi Indonesia untuk menentukan garis kemiskinan di berapa," ujar Isa di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Isa menyampaikan, Kementerian Keuangan atau Kementerian Sosial tidak akan memutuskan sendiri warga miskin. Perlu koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukannya.

"Saat ini belum (diubah), itu kan baru satu informasi yang kita dapat dari World Bank. Itu akan jadi bahan evaluasi. Tentunya perlu rapat kabinet dan sebagainya. Bukan Menteri Keuangan, bukan Menteri Sosial sendiri, perlu di tingkat kabinet untuk menentukan berapa batas yang dianggap miskin, berapa kemampuan dia mendapat penghasilan dan lain-lain,” ujar Isa.

Dia meyakini informasi Bank Dunia akan jadi bahan diskusi di kabinet. "Kapan itu diputuskan saya tidak tahu. Kalau diputuskan tetap atau berubah, pasti ada reviu dari data DTKS, karena akan dilihat lagi apakah ada yang belum dimasukan," tambahnya.

Dalam laporan World Bank bertajuk “East Asia and The Pacific Economic Update October 2022”, World Bank menggunakan basis perhitungan terbaru yang mengacu pada paritas daya beli (PPP) 2017. Sementara, basis perhitungan yang lama adalah PPP 2011.

BACA JUGA

PBI Dipangkas, Warga Miskin Berpotensi Tidak Terlindungi JKN

Dalam basis perhitungan terbaru, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$ 1,9 menjadi US$ 2,15 per kapita per hari. Bank Dunia juga menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle income class) dan batas penghasilan kelas menengah ke atas (upper-middle income class).

Untuk batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan dari US$ 3,20 menjadi US$ 3,65 per kapita per hari. Sedangkan, untuk batas penghasilan kelas menengah ke atas dinaikkan dari US$ 5,50 menjadi US$ 6,85 per kapita per hari. Dengan adanya basis perhitungan baru tersebut, 13 juta warga Indonesia yang tadinya masuk golongan menengah bawah menjadi warga miskin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com