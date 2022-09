WIR Asia Optimistis Laba Bersih Melesat 87% di Akhir 2022

Jakarta, Beritasatu.com– Perusahaan teknologi, PT WIR Asia Tbk (WIRG) atau WIR Group memproyeksikan dapat mengantongi laba bersih Rp 45,9 miliar sampai akhir 2022, naik 87% dari laba bersih tahun 2021 senilai Rp 24,6 miliar. Proyeksi ini diikuti pertumbuhan pendapatan yang dipatok Rp 1,79 triliun tahun ini, naik 197% dari 2021 sebesar Rp 605,5 miliar.

Sementara itu pada paruh pertama tahun ini, WIRG tercatat sudah mencetak laba bersih 24,17 miliar. Terdiri dari total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 21,85 miliar dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali Rp 2,32 miliar.

BACA JUGA

WIR Asia dan Grup Salim Akan Luncurkan Platform Metaverse

“Kami mencatatkan laba usaha Rp 29,52 miliar pada semester I 2022, meningkat 52,4% dibanding periode sama tahun lalu Rp 19,37 miliar. Laba diperoleh dari pendapatan WIR Group yang meningkat 112,5% menjadi Rp 650,71 miliar dibanding paruh pertama tahun sebelumnya,” kata Direktur Utama WIR Asia Michel Budi dalam paparan publik di Glass House, Ritz Carlton Pacific Place Hotel, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Michel menambahkan, kenaikan pendapatan Wir Asia memengaruhi beban pokok pendapatan yang meningkat 116,2% dari Rp 268,65 miliar di semester pertama 2021 menjadi Rp 580,73 miliar di periode sama 2022. Melonjaknya pendapatan diiringi beban usaha yang naik mencapai Rp 40,46 miliar. “Sejak IPO, WIR Asia memiliki aset sebesar Rp 751,96 miliar dengan total liabilitas mencapai Rp 161,36 miliar, terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 153,14 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 8,22 miliar,” jelas dia.

Segmen penjualan via platform mendominasi total pendapatan WIR Group, yaitu Rp 505,95 miliar, meningkat 138,5% dibandingkan capaian semester I 2021 sebesar Rp 212,14 miliar. Sementara pendapatan lainnya berasal dari promosi dan iklan lewat platform sebesar Rp 50,5 miliar, pengembangan aplikasi perangkat lunak Rp 50,43 miliar, konsultasi merek dan IT Rp 26,38 miliar, dan komisi transaksi via platform Rp 17,45 miliar.

Pada hari yang sama, Wir Asia juga mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 yang mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. Dalam agenda ini, ditetapkan pula penggunaan laba bersih, penetapan KAP untuk Tahun Buku 2022, dan penetapan remunerasi dewan komisaris dan direksi.

BACA JUGA

WIR Asia Bangun Platform Metaverse untuk UBM

Michel menyebutkan untuk tahun buku 2021, perseroan tidak membagikan dividen karena pada kurun waktu tersebut, WIR Asia belum menjadi perusahaan publik.

WIR Group sebagai perusahaan teknologi kreatif dapat membentuk perilaku, mendefinisikan produk inovatif baru, dan membangun jaringan di antara komunitas wirausaha, untuk memperkuat dan menciptakan kembali dunia bisnis inovatif masa depan di Indonesia. Selain itu teknologi augmented reality (AR) WIR Group telah deploy di layar pintar DAV yang saat ini telah ada di ribuan jaringan minimarket.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily