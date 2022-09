Kepemilikan Asing di SBN Turun, Ternyata Ada Untungnya

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Pengelolaan pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menegaskan, menurunnya porsi kepemilikan asing terhadap surat berharga negara (SBN) Indonesia saat ini justru memberikan keuntungan bagi Indonesia karena tidak mudah terguncang ketika terjadi capital outflow (arus modal keluar).

BACA JUGA

Capital Outflow Triwulan I-2020 Dua Kali Lipat dari Krisis 2008 dan 2013

“Kepemilikan asing terhadap SBN Indonesia sebelum pandemi mencapai 38,57%. Yang terjadi kemudian dengan begitu dominannya asing di surat berharga negara rupiah kita, terjadi sedikit gejolak, ada sentimen negatif. Yang terjadi, market akhirnya goyang. Saat asing keluar, langsung kita terdampak,” kata Luky Alfirman saat media briefing di gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Seperti diketahui, kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang masih hawkish berdampak pada capital outflow dari emerging market. Kementerian Keuangan mencatat, porsi kepemilikan asing terhadap SBN Indonesia per 22 September 2022 tinggal 14,70%. Angka ini menurun tajam dibandingkan akhir 2019 yang mencapai 38,57%. Saat ini dominasi kepemilikan SBN masih oleh perbankan dan Bank Indonesia (BI).

Dengan berkurangnya porsi kepemilikan asing terhadap surat berharga negara, kondisi ini bisa membuat Indonesia lebih resilience terhadap guncangan.

“Kalau investor domestik kan tidak mungkin ke luar. Jadi memang tugasnya kami adalah bagaimana memperdalam pasar keuangan, memperluas basis investor domestik. Kita ingin lebih banyak lagi investor domestik beli SBN kita daripada dibeli investor asing. Kalau lebih banyak lagi investor dalam negeri, ini lebih resilience,” kata Luky.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com