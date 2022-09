Xurya Bantu Perusahan Beralih ke Energi Ramah Lingkungan

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia bertransisi ke energi surya, Xurya, penyedia solusi energi bersih dan terbarukan menawarkan skema sewa tanpa investasi.

Xurya menawarkan nilai tambah bagi pemilik bangunan komersial dan industri mulai dari studi kelayakan investasi, instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan secara berkala, dengan menyediakan skema sewa bagi pemilik atap untuk menikmati penghematan listrik tanpa investasi.

BACA JUGA

PLTS Atap Dorong Percepatan Bauran Energi Terbarukan

“Tahun ini, Xurya sudah memiliki lebih dari 100 pelanggan perusahaan dari berbagai provinsi, yang merupakan jumlah terbanyak di Indonesia untuk pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan skema sewa tanpa investasi. Tujuan utama kami di jangka panjang adalah bisa merealisasikan pemasangan PLTS atap mencapai 1 giga watt peak dan membantu lebih banyak perusahaan beralih ke energi yang hemat dan ramah lingkungan,” kata Vice President of Marketing Xurya George Hadi Santoso dalam keterangan resminya, Jumat (30/9/2022).

George menambahkan, pemasangan panel atap surya dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan karena mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Selain itu, perusahaan juga dapat menghemat biaya listrik hingga 50%, terlebih karena mereka tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan.

“Dari tahun 2018, kami melihat tren positif bahwa semakin banyak perusahaan yang beralih ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, mulai dari sektor industri consumer goods, F&B, otomotif, tekstil, keramik, mal, hotel dan masih banyak lagi,” kata George.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya transisi energi terbarukan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari survei persepsi publik tentang energi terbarukan yang diadakan Koaksi dan Change.org pada tahun 2019, cahaya matahari masih menjadi pilihan utama responden sebagai sumber energi terbarukan, terutama karena sebagai negara tropis, Indonesia memiliki keuntungan lebih dari berlimpahnya sinar matahari sepanjang tahun. Lebih dari separuh (56,5%) responden mengaku lebih ingin menggunakan energi terbarukan dibanding bahan bakar fosil.

BACA JUGA

Pertamina Targetkan 1.000 SPBU Dipasangi PLTS Atap

Dari segi perbandingan harga, data yang dirilis WeForum mengungkapkan penggunaan teknologi sel surya hanya berkisar US$ 32 - US$ 42 atau Rp 490.000-630.000 per MWh. Sementara harga untuk energi listrik tradisional adalah US$ 66 - US$ 152 atau Rp 990.000-2.300.000 per MWh, atau dua kali lipat lebih tinggi. Sementara itu menurut laporan Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), harga listrik dari pemanfaatan tenaga surya bahkan telah turun hingga 85% lebih murah dalam satu decade terakhir (hingga 2020).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com