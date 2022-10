Gara-gara Inflasi, Investor Cari Aman di Investasi Emas

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas merangkak naik pada akhir perdagangan Jumat (30/9/2022). Berbalik menguat dari kerugian sehari sebelumnya, setelah data menunjukkan angka inflasi AS untuk Agustus secara mengejutkan lebih tinggi dari perkiraan dan dolar sedikit melemah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak US$ 3,4 (0,2%) menjadi ditutup pada US$ 1.672 per ounce. Setelah menyentuh tertinggi sesi di US$ 1.684,4 dan terendah di US$ 1.667,5.

Harga emas menguat 1% untuk minggu ini, tetapi turun 3,1% untuk bulan ini dan 7,5% untuk kuartal tersebut.

Harga Emas di Zona Positif Terbantu Pelemahan Dolar

Emas berjangka turun tipis US$ 1,4 (0,08%) menjadi US$ 1.668,6 pada Kamis (29/9/2022). Setelah melonjak US$ 33,8 (2,07%) menjadi US$ 1.670 pada Rabu (28/9/2022). Serta, menguat US$ 2,8 (0,17%) menjadi US$ 1.636,2 pada Selasa (27/9/2022).

Emas mendapat dukungan karena Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Jumat (30/9/2022) bahwa indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti AS, indikator inflasi pilihan Fed, naik 0,6% pada Agustus setelah datar di Juli.

Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan pasar 0,5%, dan menunjukkan inflasi ...

Sumber: ANTARA