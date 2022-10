Harga Pertamax Turun Mengikuti Harga Minyak Mentah Dunia

Houston, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia merosot dalam perdagangan bergejolak pada penutupan Jumat (30/9/2022). Minyak mentah mencatat kenaikan mingguan pertama dalam lima pekan terakhir. Hal ini didukung oleh kemungkinan bahwa OPEC+ akan setuju untuk memangkas produksi minyak mentah ketika bertemu pada 5 Oktober.

Minyak mentah berjangka Brent untuk November, yang berakhir pada Jumat, turun 53 sen (0,6%) menjadi US$ 87,96 per barel. Kontrak Desember yang lebih aktif turun US$ 2,07 menjadi US$ 85,11. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$ 1,74 (2,1%) menjadi US$ 79,49.

Harga Brent dan WTI menyelesaikan kuartal ketiga dengan penurunan masing-masing sebesar 23% dan 25%.

Menurunnya harga minyak mentah dunia berdampak pada menurunnya harga Pertamax menjadi Rp 13.900 per liter dari sebelumnya Rp 14.500 per liter untuk wilayah Jawa Bali mulai hari ini Sabtu (1/10/2022). Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyatakan bahwa harga BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

Kedua kontrak naik lebih dari US$ 1 selama sesi tersebut tetapi turun di tengah berita bahwa produksi minyak OPEC naik pada bulan September ke level tertinggi sejak 2020, melampaui kenaikan yang dijanjikan untuk bulan tersebut, menurut survei Reuters pada hari Jumat.

"Pasti ada beberapa aksi ambil untung dari keuntungan yang kita lihat di awal minggu. US$80 adalah semacam titik pivot hari ini. Peningkatan kekhawatiran tentang stabilitas keuangan di Inggris ... merusak prospek permintaan sekali lagi," kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.

Sumber: Investor Daily