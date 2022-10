KSP: Masih Banyak yang Salah Memahami Garis Kemiskinan Bank Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panutan Sulendrakusuma menilai banyak yang salah dalam memahami garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia atau World Bank.

Ia mengatakan, Bank Dunia menghitung garis kemiskinan ekstrem berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), bukan berdasarkan kurs pasar.

Hal itu disampaikan Panutan untuk menanggapi pemberitaan media yang menyebutkan pendapatan per kapita per hari di Indonesia Rp 32.812 atau Rp 984.360 per kapita per bulan, dengan asumsi kurs Rp 15.216 per dolar AS.

"Pemahaman tentang kemiskinan ekstrem ini harus diluruskan. Jadi hitungannya berdasar paritas daya beli bukan mengalikannya dengan kurs dolar Amerika di pasar," kata Panutan, di Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

Seperti diketahui, dalam laporan terkininya, Bank Dunia merevisi garis kemiskinan ekstrem dari US $ 1,90 menjadi US $ 2,15 per kapita per hari.

Dengan batasan seperti itu, Bank Dunia mengestimasi jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia 2021 mencapai 9,8 juta orang atau 3,6%. Angka resmi untuk Indonesia sebagai acuan program pemerintah akan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Panutan menjelaskan, selain mengubah batas garis kemiskinan ekstrem dari US $ 1,9 menjadi US $ 2,15 per kapita per hari, Bank Dunia juga mengubah asumsi paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), yakni dari PPP 2011 menjadi PPP 2017.

Perubahan terhadap asumsi PPP tersebut, sambung dia, dihitung oleh Bank Dunia melalui International Comparison Program (ICP), dan digunakan agar perbandingan antar negara dapat dilakukan secara lebih baik.

"Perubahan PPP ini terjadi karena adanya faktor inflasi," jelas Panutan Sulendrakusuma.

Menurut Panutan, jika didasarkan pada garis US $ 2,15 per kapita ...

