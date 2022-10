Bahlil: Tidak Ada 1 Orang Pun Bisa Ramal Ekonomi Global

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengomentari kondisi ekonomi global yang dinilai banyak pihak semakin menantang. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan.

BACA JUGA

Ekonomi Indonesia 2023 Diyakini Tak Segelap Perkiraan

“Ekonomi global hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa meramal, baik pakai ilmu teori ekonomi dengan kemampuan pengalaman empirisnya, maupun dengan ilmu langit," kata Bahlil Lahadalia dalam rilis survei bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Hukum & Prospek Elektoral Jelang 2024”, Minggu (2/10/2022).

Bahlil mengatakan, perang antara Rusia dan Ukraina telah berdampak pada tatanan sistem ekonomi global yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

“Contohnya Inggris, hari ini kita lihat bagaimana mereka mengajukan APBN, nilai tukar mata uangnya turun dan harga dolar naik. Orang banyak mengatakan, ini tidak berdampak apa-apa kepada Indonesia. Tetapi saya selalu katakan, ekonomi global itu selalu ada kaitannya dengan ekonomi Indonesia,” kata Bahlil.

BACA JUGA

Bencana Alam Akan Picu Kerugian Ekonomi Global Rp 116.712 T

Ia mencontohkan krisis pangan dan energi yang terjadi di dunia, telah berdampak pada Indonesia. “Pengurangan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM, ini adalah akibat dari persoalan naiknya BBM (harga minyak mentah) dari US$ 63-70 per barel dalam asumsi APBN 2022 menjadi US$ 100-104 per barel," ujar Bahlil.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com