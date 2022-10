Inflasi Sudah "Lampu Kuning", Pemerintah Harus Lakukan Ini

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,17% secara month-to-month (mtm), tertinggi sejak Desember 2014 yang ketika itu mencapai 2,46%. Untuk tingkat inflasi tahun kalender pada September 2022 sebesar 4,84%, sementara tingkat inflasi tahun ke tahun (year on year/yoy) pada September 2022 sebesar 5,95%.

Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan, tingginya inflasi pada September 2022 sebenarnya sudah diprediksi sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Inflasi ini juga menjadi lampu kuning yang harus meningkatkan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya inflasi yang tinggi akan menambah beban masyarakat.

"Inflasi yang tinggi ini harus diwaspadai. Perlu ada upaya-upaya khusus agar bulan depan bisa kembali normal," kata Tauhid Ahmad saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (3/10/2022).

Berbagai intervensi untuk menekan inflasi sebetulnya telah dilakukan pemerintah menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi, misalnya melalui bantuan langsung tunai (BLT). Namun nilai bantuan yang diberikan dianggap masih kurang untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga inflasi tetap tinggi.

"Bank Indonesia sebetulnya juga sudah menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi dan nilai tukar, tetapi ini dampaknya tidak cepat, baru kelihatan 3-4 bulan ke depan. Jadi saya kira ini agak terlambat," kata Tauhid.

Langkah yang menurutnya masih bisa dilakukan adalah melakukan penyesuaian harga apabila harga minyak dunia kembali turun. Upaya lainnya adalah mengurangi inflasi non-BBM, misalnya produk-produk holtikultura melalui operasi pasar. "Saya kira hal penting lainnya adalah diversifikasi produk-produk holtikultura, misalnya cabai olahan, ini harus digalakkan untuk mengurangi demand yang tinggi pada komoditas tersebut," kata Tauhid.

Kepala BPS Margo Yuwono sebelumnya menyampaikan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada September 2022, antara lain beras, telur ayam ras, rokok kretek filter, rokok kretek, air kemasan, bahan bakar rumah tangga, bensin, tarif angkutan dalam kota, solar, tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan roda dua online, tarif kendaraan roda empat online, uang kuliah akademi/PT, dan bakso siap santap.

Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain bawang merah, cabai merah, minyak goreng, tomat, cabai rawit, ikan segar, tarif angkutan udara, dan emas perhiasan.

Sumber: BeritaSatu.com