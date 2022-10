OPEC Kurangi Produksi Terbesar Sejak 2020, Harga Minyak Naik

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak hampir US$ 4 per barel pada Senin (3/10/2022) karena OPEC+ mempertimbangkan mengurangi produksi lebih 1 juta barel per hari (bph) untuk menopang harga minyak. Rencana itu akan menjadi pemotongan terbesar sejak dimulainya pandemi Covid-19 tahun 2020.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik US$ 3,72, atau 4,37%, menjadi US$ 88,86 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS mengakhiri perdagangan 5,2%, atau US$ 4,14 jadi US$ 83,63 per barel.

Harga minyak telah turun selama 4 bulan berturut-turut sejak Juni 2022, karena penguncian akibat Covid-19 di Tiongkok, sebagai konsumen energi utama dunia. Hal ini merusak permintaan minyak. Di sisi lain, kenaikan suku bunga dan dolar AS membebani pasar keuangan global.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal OPEC+, sedang mempertimbangkan pengurangan produksi lebih 1 juta barel per hari menjelang pertemuan Rabu (5/10/2022), sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters.

Angka itu tidak termasuk pemotongan sukarela tambahan oleh anggota OPEC+.

"Sebagian besar trader mengharapkan pemotongan sekitar 50.000 barel per hari," kata Wakil Presiden Perdagangan di BOK Financial, Dennis Kissler.

Jika disetujui, ini akan menjadi pemotongan bulanan kedua berturut-turut setelah mengurangi produksi 100.000 bph bulan lalu.

Target produksi OPEC+ 3 juta barel per hari pada Juli meleset dari target. Demikiain dua sumber kelompok produsen mengatakan karena sanksi terhadap beberapa anggota dan rendahnya investasi sehingga menghalangi kemampuan meningkatkan produksi.

Adapun stok minyak mentah AS diperkirakan meningkat sekitar 2 juta minggu lalu, jajak pendapat awal Reuters menunjukkan pada Senin. Persediaan di pusat penyimpanan Cushing, Oklahoma, naik 730.297 barel menjadi 29,6 juta barel, menurut sumber pasar, mengutip data Genscape.

Indeks dolar turun 4 hari berturut-turut pada Senin setelah menyentuh level tertinggi dalam 2 dekade. Pelemahan dolar dapat meningkatkan permintaan minyak dan mendukung harga.

Goldman Sachs mengatakan pihaknya yakin pengurangan pasokan OPEC+ dapat membantu memperbaiki eksodus besar investor minyak yang telah membuat harga di bawah kinerja fundamental.

