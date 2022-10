Pasar Kripto Perlahan Mulai Bangkit Menuju Zona Hijau

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan pasar kripto tampak mulai bangkit kembali melaju ke zona hijau pada Selasa (4/10/2022) pagi. Hal ini disambut positif oleh investor terhadap data ekonomi AS yang baru rilis pada Senin lalu.

Institute for Supply Management (ISM) baru saja mengeluarkan salah satu data yang menjadi acuan investor. Data tersebut memperlihatkan pelemahan skor indeks manufaktur AS yang berada di 50,9 pada September, atau jauh di bawah ekspektasi analis yakni 52,2.

Data itu mencerminkan produktivitas industri manufaktur AS, yang selama ini menyumbang porsi 12% bagi Produk Domestik Bruto (PDB) AS, tengah mengalami kontraksi. Artinya, jika The Fed bersikap terus mengerek suku bunga acuannya, maka situasi makroekonomi AS akan semakin memburuk.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono mengatakan, melihat data itu, investor saham dan kripto pun yakin, bahwa The Fed akan bersikap lebih tenang atau dovish dalam menentukan arah kebijakan moneternya ke depan.

Kebijakan tersebut kemungkinan besar akan mengerem kenaikan suku bunga acuannya, setelah data makroekonomi AS kian hari kian memburuk.

"Tak heran analisis itu membuat investor kembali bergairah mengakumulasi kripto. Pergerakan pasar kripto juga mengikuti performa apik di indeks saham AS. Korelasi ini cukup wajar di mana kinerja pasar modal dilihat untuk mengukur selera risiko investor secara umum," katanya dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022).

Investor, tambahnya juga memanfaatkan pelemahan nilai Dolar AS (DXY) untuk kembali masuk ke pasar kripto. Sekadar informasi, nilai DXY pada pukul 09.00 WIB berada di 111,63 atau melemah 0,65% dari level sehari sebelumnya.

Dari segi teknik analisanya, Bitcoin berhasil naik melewati US$ 19,5 ribu dan menjadi makna yang baik. Laju naik Bitcoin masih ditargetkan menuju level resistance di US$ 19.891 yang merupakan all time high (ATH) tahun 2017.

Sementara, Ethereum juga sukses naik tepat di atas US$ 1.300, naik sekitar 3% dari hari sebelumnya. Target kenaikan ETH terdekat didorong untuk melaju ke level US$ 1.430. Jika tidak berhasil atau breakdown kemungkinan bisa turun ke US$ 1.218.

Sumber: Investor Daily