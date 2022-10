Jelang KTT G-20, 25 Maskapai Layani Penerbangan ke Bali

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang KTT G-20 pada November mendatang, penerbangan di Bali menunjukkan pemulihan dengan semakin banyaknya maskapai melayani penerbangan internasional.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraaf) Sandiaga Uno menyatakan, 25 maskapai internasional melayani penerbangan ke Denpasar, Bali.

"Terima kasih atas kerja samanya. Mari kita kembangkan semakin banyak jumlah penerbangan sehingga pariwisata kita akan semakin meningkat secara berkualitas dan berkelanjutan,” kata Sandiaga Uno, dalam The Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (3/10/2022).

Adapun 25 maskapai tersebut adalah AirAsia Berhad, Indonesia Air Asia, Malaysia Airlines, Scoot Tigerair, Virgin Australian, Cebu Pacific, Jetstar Airways, Melindo Air, Singapore Airlines, Phillippines Air Asia, serta Citilink Indonesia.

Kemudian, Jetstar Asia Airways, Phillippine Airlines, Thai Air Asia, China Airlines, Emirates, KLM Royal Dutch, Qantas Airways, Thai Airways, Eva Air, Garuda Indonesia, Korean Air, Qatar Airways, Vietjet Air, dan Turkish Airline.

Kehadiran 25 maskapai tersebut juga diiringi pembukaan 22 rute, yaitu Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwi, Adelaide, dan Cairns dari Australia.

Selanjutnya adalah Dilli-Timor Leste, Singapura, Kuala Lumpur di Malaysia, Manila di Filipina, Suvarnabhumi-Bangkok dan Don Muang-Bangkok di Thailand, Hon Chi Minh dan Hanoi dari Vietnam, Taipe-Taiwan, Narita-Jepang, Incheon-Korea Selatan, Dubai-UEA, Doha-Qatar, Istanbul-Turki, dan Amsterdam-Belanda.

Menparekraf menyampaikan, maskapai penerbangan internasional Eva Air dari Taiwan melakukan penerbangan perdana Taipei-Denpasar dengan menggunakan Airbus A330-300 yang membawa 212 penumpang.

"Ini adalah bagian daripada semakin banyaknya maskapai yang melayani penerbangan ke Indonesia terutama ke Bali. Ini adalah re-aktivasi rute semula, melayani tiga kali penerbangan seminggu yaitu Rabu, Jumat, dan Minggu dan di bulan November akan menjadi pelayanan setiap hari,” ucap Sandiaga Uno.

Sumber: Investor Daily