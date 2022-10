Strategi Duta Intidaya Tingkatkan Loyalitas Pelanggan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) atau yang lebih dikenal dengan Watsons Indonesia sebagai peritel kesehatan dan kecantikan, terus berinovasi dalam mengembangkan bisnis. Salah satu strateginya, dengan meluncurkan kembali Watsons Club membership.

Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati mengatakan, pihaknya selalu berkomitmen untuk terus berinovasi dalam

memberikan personalisasi dan pengalaman belanja O+O berupa customer journey yang melibatkan offline dan online.

"Pelanggan bisa mendapatkan pengalaman belanja yang terintegrasi sesuai kebutuhan melalui saluran apapun, kapanpun, dan di manapun di lebih dari 158 toko yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di platform e-commerce dan official store di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Halodoc, Good Doctor dan Grabmart," kata Lilis, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Lilis menjelaskan, dalam meningkatkan pengalaman belanja bagi pelanggan sekaligus bersamaan dengan merayakan ulang tahun ke-16, Watsons juga melakukan peluncuran kembali Watsons Club yakni wajah baru dari Watsons membership yang merupakan fokus Watsons kepada strategi customer relationship management (CRM) dengan tujuan menjaga loyalitas

pelanggan.

Menariknya lagi, pada perayaan ulang tahun kali ini Watsons menghadirkan berbagai kejutan mulai dari promo seperti diskon hingga 60%, tambahan diskon hingga 16% khusus Watsons Club member dan hingga 16% untuk pembayaran melalui rekanan bank dan e-wallet.

"Selain itu, ada juga tambahan diskon dari brand health and beauty favorit seperti Avoskin, Garnier, Wardah, Emina, Make Over, Blackmores, Naturals by Watsons, Maybelline, Wellness, You, Bare n bliss, Erha Somethinc, Dettol, Watsons dan masih banyak lagi,” ungkap Lilis.

Bagi pelanggan yang sudah memiliki Watsons Club member pada setiap pembelanjaan sebesar Rp 160.000 termasuk produk sponsor akan mendapatkan satu nomor undian untuk mengikuti lucky draw yang berkesempatan mendapatkan 6 paket liburan ke Korea, Turki dan Labuan Bajo, voucher belanja total Rp 60 juta untuk 10 pemenang serta hadiah hiburan berupa koper stylish juga fungsional.

Lilis menambahkan, dalam memberikan apresiasi kepada bisnis partner yang selama 16 tahun telah menjadi bagian dari Watsons Indonesia, Watsons Health, Wellness and Beauty (HWB) Awards 2022 kembali digelar yakni penghargaan bagi merek kesehatan dan kecantikan yang telah tersedia di Watsons.

