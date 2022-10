Harga Minyak Naik Jelang Pertemuan OPEC+ Bahas Pasokan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tipis pada Selasa (4/10/2022) karena ekspektasi bahwa OPEC+ akan menyetujui pengurangan besar produksi minyak dalam pertemuan Rabu (5/10/2022). Ekspektasi ini melebihi kekhawatiran ekonomi global.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik US$ 2,83, atau 3,18%, menjadi US$ 91,69 per barel setelah naik 4% di perdagangan sebelumnya. Sementara harga minyak mentah berjangka AS naik US$ 2,74, atau 3,28%, menjadi US$ 86,37 per barel. Sebelumnya, harga minyak WTI naik lebih 5%, terbesar sejak Mei.

Harga minyak menguat pada Senin (3/10/2022) di tengah kekhawatiran baru tentang ketatnya pasokan. Investor memperkirakan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal secara kolektif sebagai OPEC+, akan memangkas produksi lebih dari 1 juta barel per hari pada pertemuan tatop muka pertama sejak 2020.

Sumber OPEC+ mengatakan pemotongan sukarela masing-masing anggota dapat terjadi di atas 1 juta yang menjadikan pemotongan terbesar sejak awal pandemi Covid-19. "Terlepas dari sentimen perang di Ukraina, OPEC+ tidak pernah sekuat ini, mereka akan melakukan apa pun untuk memastikan dukungan harga," kata analis senior Oanda, Edward Moya, dalam sebuah catatan.

OPEC+ telah meningkatkan produksi tahun ini setelah rekor pemotongan tahun 2020 karena penurunan permintaan menyusul pandemi Covid-19. Namun dalam beberapa bulan terakhir, organisasi tersebut tidak mampu memenuhi peningkatan produksi sesuai rencana, yang hilang pada Agustus sebesar 3,6 juta barel per hari.

“OPEC+ mungkin mengumumkan pemotongan besar (lebih 1 juta barel per hari), tetapi pemotongan itu bisa jauh lebih kecil. Ini karena sebagian besar anggota OPEC+ berproduksi jauh di bawah tingkat produksi target," kata analis ING dalam sebuah catatan.

Harga minyak telah turun selama 4 bulan berturut-turut karena penguncian Covid-19 di importir minyak utama Tiongkok sehingga membatasi permintaan. Sementara kenaikan suku bunga dan dolar AS menekan pasar keuangan global. Bank sentral utama telah menaikkan suku bunga paling agresif dalam beberapa dekade, sehingga memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global.

Adapun persediaan minyak mentah AS diperkirakan meningkat sekitar 2 juta barel dalam seminggu hingga 30 September, jajak pendapat awal Reuters menunjukkan Senin (3/10/2022).

