Ada 1.500 Server, IDcloudHost Siapkan Infrastruktur Web3

Jakarta, Beritasatu.com - IDCloudHost, web hosting dan cloud infrasiructur, mendukung digitalisasi Jilid 2 yang diarahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan menyiapkan infrastruktur internet Web3.

"Kami mengambil peran aktif dalam pengembangan digital ekonomi Indonesia menuju tahun 2030," kata CEO IDCloudHost Alfian Pamungkas dalam keterangannya di sela-sela seminar World Class Show, Redefining the Boundaries of Cloud and Sustainability Data Center, di Jakarta, Selasa (4/9/2022).

Seperti dikutip dalam keterangan yang diterima Rabu (5/10/2022) IDCloudHost menyambut tantangan Jokowi agar generasi muda dapat memainkan peranan dalam panfaatan internet bagi pengembangan ekonomi digital Indonesia menuju 2030.

Untuk mempersiapkan infrastruktur Web3, kata dia, IDCloudHost telah menginvestasikan dan memiliki lebih 1.500 server. "Keseriusan IDCloudHost menjadi catatan mengingat potensi ekonomi digital besar," kata dia.

Dia menjelaskan Web3 adalah internet generasi ketiga berbasis blockchain karena data saling berhubungan dengan cara terdesentralisasi. Web3 menghadirkan potensi membuka nilai lebih bagi semua orang di internet dengan tingkat keamanan tinggi.

Dikutip McKinsey, inti dari Web3 adalah desentralisasi model bisnis. Sejauh itu, ini menandai fase ketiga dari internet dan memberikan kendali kepada pengguna. Tujuannya, agar kendali tidak lagi terpusat di platform dan agregator besar, melainkan didistribusikan secara luas melalui blockchain terdesentralisasi dan smart contract.

"Kami menyediakan layanan cloud Baremetal, VPS yang dapat dikembangkan sebagai fondasi infrastruktur Web3. Saat ini, pengelola koin aset kripto berbasis blockchain telah mengoperasikan sistemnya dengan memanfaatkan Baremetal dan atau VPS yang disediakan IDCloudHost dengan sebaran region Indonesia dan Singapura," lanjut Alfi.

Potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan bertumbuh pesat dan menjadi tertinggi di Asia Tenggara di tahun 2030. Jokowi menilai, ekonomi digital Indonesia akan melonjak 8 kali lipat dari tahun 2020 Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun pada 2030.

Sumber: BeritaSatu.com