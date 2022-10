Acuhkan Tekanan AS, OPEC+ Pangkas Produksi Minyak 2 Juta Bph

Wina, Beritasatu.com - Kelompok produsen minyak paling kuat dunia dan sekutunya, termasuk Rusia atau dikenal OPEC+ pada pertemuan tatap muka pertama sejak 2020 di Wina, Austria Rabu (5/10/2022) setuju memberlakukan pengurangan produksi minyak 2 juta barel per hari (bph) mulai Novemver 2022 untuk memulihkan harga minyak mentah, meskipun ada seruan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan produksi dan membantu ekonomi global.

Pelaku pasar energi memperkirakan OPEC+, yang mencakup Arab Saudi dan Rusia, akan memberlakukan pengurangan produksi 500.000 barel dan 2 juta barel.

Langkah ini merupakan pengurangan besar kedua produksi OPEC+ setelah 10 juta barel per hari pada awal 2020 ketika permintaan anjlok karena pandemi Covid-19. Kartel minyak sejak itu secara bertahap mengurangi pemotongan, meskipun beberapa negara OPEC+ berjuang memenuhi kuotanya.

Harga minyak telah jatuh menjadi US$ 80 per barel dari US$ 120 pada awal Juni 2022 di tengah meningkatnya kekhawatiran prospek resesi ekonomi global.

Pemotongan produksi November adalah upaya membalikkan penurunan hatrga minyak, meskipun ada tekanan berulang dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden agar kelompok itu memompa lebih banyak untuk menurunkan harga bahan bakar menjelang pemilihan paruh waktu bulan depan.

Patokan internasional, harga minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan naik sekitar 1,1% pada US$ 92,82 per barel pada Rabu sore di London, Inggris. Sementara minyak berjangka West Texas Intermediate AS, menguat 1% menjadi US$ 87,37, di New York, AS.

OPEC+ akan mengadakan pertemuan berikutnya pada 4 Desember.

Gedung Putih dalam pernyataan mengatakan bahwa Biden kecewa dengan

