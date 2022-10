Harga Emas Tertekan Saat Dolar dan Imbal Hasil "Bersinar"

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah lebih 1% pada Rabu (5/10/2022), terbebani penguatan dolar dan imbal hasil Treasury Amerika Serikat (AS) menjelang data pekerjaan AS yang dapat memengaruhi kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,6% pada US$ 1.715,99 per ons, setelah mencapai puncak 3 minggu di US$ 1.729,39 pada Selasa (4/10/2022). Sementara harga emas berjangka AS melemah 0,6% pada US$ 1.720,80 per ons.

"Kami melihat penguatan dolar dan imbal hasil memicu pelemahan harga emas setelah naik cukup agresif beberapa hari terakhir," kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, David Meger.

BACA JUGA

Harga Emas Naik karena Penurunan Imbal Hasil dan Dolar

Membuat emas kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya, dolar naik lebih 1% terhadap mata uang lainnya, setelah membukukan hari terburuk sejak Maret 2020 pada Selasa (4/10/2022). Adapun acuan imbal hasil Treasury AS 10-tahun juga naik.

Data menunjukkan pengusaha swasta AS meningkatkan perekrutan pada September, menunjukkan permintaan pekerja tetap kuat meskipun suku bunga meningkat dan kondisi keuangan lebih ketat.

Fokus investor sekarang bergeser ke data nonfarm payrolls September dari Departemen Tenaga Kerja AS yang rilis Jumat (7/10/2022).

“The Fed fokus pada pasar pekerjaan, kami melihat petunjuk tentang perlambatan di bidang manufaktur. Namun, jika kita melihat jumlah pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan, itu mengecewakan pasar emas,” kata Meger.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena hal ini meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara harga perak di pasar spot turun 2,7% menjadi US$ 20,54 per ons, setelah naik ke level tertinggi 3 bulan pada hari sebelumnya.

Adapun platinum turun 1,5% menjadi US$ 915,97 per ons dan paladium ambles 2,8% menjadi US$ 2.250,67.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC