Jokowi Buka Konferensi Ke-3 Ekonomi Kreatif 2022 di Bali

Nusa Dua, Beritasatu.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan pembukaan konferensi ke-3 Ekonomi Kreatif atau World Conference on Creative Economy (WCCE) tahun 2022 di Bali Internasional Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10/2022).

WCCE 2022 adalah salah satu side event terkait pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) pada rangkaian Presidensi G-20 Indonesia. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak besar bagi masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelaksanaan WCCE 2022 membawa misi pemulihan global lewat sektor ekonomi kreatif.

“Rangkaian WCCE 2022 meliputi tiga kegiatan. Pertama, WCCE Spotlight dan WCCE Expo/Creativillage yang menampilkan eksibisi/pameran kreatif, pertunjukan/showcasing, medium jejaring, dan sesi inspirator global di sektor ekonomi kreatif. Kedua, The Friends of Creative Economy (FCE) Meeting yang merupakan forum diskusi dan debat antar-pentahelix ekraf nasional dan global. Ketiga, Ministerial Meeting yang merupakan forum kebijakan ekonomi kreatif tingkat menteri yang akan menyepakati outcome document dari WCCE 2022,” kata Direktur Hubungan Antarlembaga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Iman Santosa.

WCCE 2022 bertema “Inclusively Creative: A Global Recovery” akan berkolaborasi dengan beberapa negara untuk meningkatkan perhatian atas pentingnya strategi industri pada kreatif ekonomi. Sementara itu, untuk sub-tema akan dibagi menjadi empat.

Pertama, Creative Economy for Global Revival. Kedua, IP and Rights of the Creative. Ketiga, Inclusive and SDG’s Agenda, dan Keempat The Future of Creative Economy. Pembahasan tema ini akan melibatkan seluruh pihak terkait.

“WCCE 2022 melibatkan seluruh stakeholder ekraf global, yaitu perwakilan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, pelaku ekraf global, industri ekraf, asosiasi/komunitas ekraf, dan media. Target peserta event yang akan diselenggarakan secara hybrid ini sejumlah 3.000 peserta dari 50 negara,” jelas Iman.

Sumber: Investor Daily