Pasar Aset Kripto Stagnan, Investor Mulai Stop Akumulasi?

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan pasar aset kripto terlihat sideways (mendatar) atau stagnan, meski terpantau tetap berada di zona hijau pada Kamis (6/10/2022) pagi. Diperkirakan investor sudah bersiap untuk berhenti akumulasi (beli) dan ingin profit taking (ambil untung) dalam waktu dekat.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono mengatakan, investor kembali khawatir dengan sikap The Fed ke depannya mengenai pengetatan kebijakan moneter. “Hal ini yang membuat gerak cukup stagnan, kenaikan tidak terlalu signifikan untuk kripto big cap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).

Banyak pejabat The Fed, seperti Mary Daly dan Raphael Bostic Pada Rabu (5/10/2022) yang memberikan pernyataan indikasi The Fed tetap ingin mengerek suku bunga acuannya demi menekan inflasi. Komentar tersebut membuyarkan harapan investor terhadap potensi pelonggaran kebijakan moneter The Fed.

Selain itu, aset kripto sempat terkoreksi setelah US ADP National Employment merilis data bahwa sektor swasta AS menambah 208.000 lapangan pekerjaan di September, lebih tinggi dari konsensus analis 200.000.

Data itu mengindikasikan bahwa pelemahan ekonomi AS mungkin tidak separah ekspektasi pelaku pasar. Hal itu semestinya membuka ruang bagi The Fed untuk terus melancarkan pengetatan kebijakan moneternya.

Dampaknya indeks saham AS juga berkinerja buruk dan berimbas ke market aset kripto yang menurunkan relinya. Di samping itu, indeks dolas AS (DXY) kembali meningkat di posisi pagi ini, 110,90 naik 0,76% dibanding sehari sebelumnya.

“Di sisi lain, kembalinya Bitcoin (BTC) menembus level psikologinya di US$ 20.000, juga patut diwaspadai. Dominasi Bitcoin di pasar kripto berhasil kembali menembus 40,1%. Namun, total market cap kripto belum menunjukkan kenaikan berarti, masih berada di kisaran US$ 960 miliar,” katanya.

Tambah Afid, biasanya laju BTC yang gagal retest untuk reli melewati US$ 21.000, akan muncul gerakan untuk profit taking. Level support BTC ada di US$ 19.651 dan menjadi tahanan terdekat apabila pergerakan harga kembali turun.

“Ethereum juga masih berjuang untuk retest ke level US$ 1.400. Jika gagal kemungkinan level US$ 1.276 menjadi tahanan apabila harga ETH kembali koreksi,” sebutnya.

Sumber: Investor Daily