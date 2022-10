Manufaktur Berbasis Kompleks Tekan Defisit Perdagangan

Jakarta, Beritasatu.com- Perkembangan industri manufaktur berbasis kompleks turut menekan defisit perdagangan (trade deficit) di Indonesia. Beberapa industri yang telah diperhitungkan dunia sebagai manufaktur berbasis kompleks, di antaranya bahan kimia dan turunannya, elektronik, besi dan baja, mesin dan mekanis, alat medis, instrumen ilmu pengetahuan, serta transportasi. Hal itu terungkap pada laporan studi berjudul Transformasi Menuju Manufaktur Digital Indonesia yang Produktif dan Kompetitif, yang dirilis Kearney, perusahaan konsultan manajemen global asal Amerika Serikat (AS) yang didirikan 1926.

"Menghadapi revolusi industri 4.0, pelaku industri dituntut melakukan adaptasi dan transformasi di berbagai sektor manufaktur," kata Senior Management Consultant di Kearney Shaun Djuhari dalam keterangan tertulisnya Kamis (6/10/2022).

Shaun mengatakan, sektor manufaktur telah berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan pencapaian tertinggi pada 2020 sebesar 20%. Namun sepanjang 2015-2019, net export justru menurun hingga US$ 11,1 miliar dari trade surplus (perdagangan surplus) sebesar US$ 7,7 miliar pada 2015, menjadi trade deficit (defisit) sebesar US$ -3,6 miliar pada 2019. "Tingkat daya saing Indonesia dalam lingkup perindustrian tergerus akibat produktivitas stagnan serta minimnya adopsi teknologi berbasis inovasi digital," kata Shaun.

Shaun memaparkan ekspor Indonesia masih didominasi komoditas dan manufaktur berbasis dasar (basic manufacturing) seperti industri tekstil dan pakaian. Sebaliknya, negara-negara tetangga di Asia mulai menjadi pemain ekspor di bidang manufaktur berbasis kompleks.

Posisi Indonesia sebagai negara perindustrian berbiaya rendah juga melorot, karena biaya tenaga kerja di Tanah Air melampaui Thailand dan Vietnam hingga dua kali lipat. Indonesia menempati posisi tenaga kerja paling mahal dengan kisaran US$ 280 per bulan dibandingkan Thailand dan Vietnam masing-masing US$ 255 per bulan dan US$ 180 per bulan.

Shaun mengungkapkan ada empat faktor yang dimiliki negara perindustrian maju di dunia, seperti Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, dan Vietnam. “Mereka mempunyai service model, digital industry foundation, digital ecosystem, dan sistem pemerintahan canggih. Dengan meniru bagaimana mereka telah melakukannya, kami yakin Indonesia bisa menjadi manufacturing powerhouse lagi,” kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com