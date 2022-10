Data Pekerjaan AS Jadi Fokus Investor, Harga Emas Melemah

Chciahgo, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Kamis (6/10/2022), tertekan penguatan dolar dan imbal hasil Treasury. Sementara investor bersiap pada data pekerjaan AS yang dapat memengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve, The Fed.

Harga emas di pasar spot turun 0,1% menjadi US$ 1.714,29 per ons. Sedangkan harga emas berjangka AS datar (flat) di US$ 1.720,8.

BACA JUGA

Harga Emas Tertekan Saat Dolar dan Imbal Hasil "Bersinar"

Indeks dolar naik sekitar 1%, membuat emas yang dihargakan dengan greenback lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Adapun patokan imbal hasil Treasury AS 10 tahun juga menguat.

"Pada dasarnya emas hanya bertahan menjelang laporan pekerjaan AS dan data inflasi minggu depan, itu akan menjadi dua poin utama untuk menentukan langkah selanjutnya bagi emas, menantikan pertemuan Fed berikutnya," kata analis komoditas TD Securities, Ryan McKay.

Data nonfarm payrolls Departemen Tenaga Kerja AS September dirilils Jumat (7/10/2022) mengikuti laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP yang lebih baik dari perkiraan Rabu (5/10/2022).

Rilis PMI non-manufaktur Institute for Supply Management juga sedikit di atas ekspektasi, menunjukkan kekuatan yang mendasari ekonomi meskipun ada kenaikan suku bunga.

BACA JUGA

Harga Emas Naik karena Penurunan Imbal Hasil dan Dolar

Data optimistis dan komentar hawkish Presiden Federal Reserve San Francisco Mary Daly pada Rabu mendinginkan harapan poros kebijakan.

Harga emas sensitif terhadap kenaikan suku bunga, karena ini meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,6% menjadi US$ 20,57 per ons dan platinum menguat 0,5% menjadi US$ 923,12. Adapun paladium naik 1,1% menjadi US$ 2,272,71.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC