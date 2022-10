Grab Bantah Klaim Yusuf Mansur Jabat Posisi Komisaris

Jakarta, Beritasatu.com - Grab Indonesia membantah pernyataan Ustaz Yusuf Mansur yang mengatakan kalau dirinya merupakan salah satu Dewan Komisaris Grab Holdings Limited.

Pihak Grab menyatakan, tidak ada nama Yusuf Mansur dalam susunan organisasi Grab Holdings Limited.

"Terkait unggahan video yang beredar di media sosial mengenai klaim Ustaz Yusuf Mansur sebagai Komisaris dari Grab Holdings Limited, bersama ini kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ustaz Yusuf Mansur tidak pernah terdaftar menjadi Dewan Komisaris Grab Holdings Limited," kata Head Corporate & Policy Communications Grab Indonesia Dewi Nuraini dalam keterangan resminya kepada Beritasatu.com, Jumat (7/10/2022).

Adapun susunan Board of Directors (BoD) Grab Holdings Limited yakni Chief Executive Officer, Co-Founder and Chairman Anthony Tan sebagai; Co-Founder and Director Hooi Ling Tan; dan yang menjadi Independent Director yakni Dara Khosrowshahi, Ng Shin Ein, John Rogers, serta Oliver Jay.

Sebelumnya, Ustaz Yusuf Mansur mengklaim dirinya adalah salah satu petinggi startup decacorn Grab. Dalam video di media sosial YouTube dengan durasi 59 detik yang diunggah akun Detektif Dhi Short, Yusuf menyatakan kalau dirinya adalah komisaris di perusahaan tersebut.

"Saya komisaris di sana (Grab). Lha iya, gue diem aja digaji," kata Yusuf dalam video tersebut, Jumat (7/10/2022).

