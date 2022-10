Kisi-kisi Pergerakan IHSG Awal Pekan, Bersiaplah untuk Rotasi!

Jakarta, Beritasatu.com – Hampir semua indikator perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) rata-rata turun selama sepekan terakhir. Lantas, bagaimana arah indeks harga saham gabungan (IHSG) pada awal pekan, Senin (10/10/2022)?

Secara teknikal, pelemahan IHSG pada Jumat (7/10/2022) telah membentuk falling window, yang mengindikasikan potensi pelemahan lanjutan pada Senin (10/10). Stochastic RSI dan MACD yang patah di area pivot turut memperkuat potensi tersebut

“Sebab itu, waspadai level psikologis 7.000 pada perdagangan Senin (10/10). Ada potensi technical rebound, jika bertahan di 7.000. Sebaliknya, konfirmasi bearish lanjutan, jika break low 7.000,” kata analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan kepada Investor Daily, Minggu (9/10/2022).

Dia menegaskan, level resistance IHSG awal pekan di 7.130, sedangkan level pivot 7.080 dan support 7.000.

Di sisi lain, IHSG bakal dipengaruhi oleh sejumlah sentimen eksternal. Sentimen yang cukup dominan adalah data ketenagakerjaan AS Non Farm Payrolls diperkirakan turun ke 250.000 pada September 2022 dari 315.000 pada Agustus 2022. Unemployment rate diperkirakan stabil di 3,7% pada September 2022.

Realisasi penurunan US Non Farm Payrolls mendukung penurunan indeks manufaktur dan jasa AS pada September 2022. Kondisi ini berpotensi membangun keyakinan bahwa The Fed akan less hawkish dalam pertemuan November 2022. Pada Oktober ini tidak ada jadwal FOMC. Hal ini berpengaruh pada kecenderungan sikap wait and see pelaku pasar.

Lebih lanjut Valdy mengatakan, mayoritas saham-saham komoditas yang menopang IHSG dalam beberapa hari terakhir telah memasuki area jenuh beli (overbought). “Karena itu, cermati potensi rotasi ke saham defensif, di antaranya ICBP, INDF, JSMR, dan MAPI. Sementara, sektor energi yang masih berpotensi melanjutkan penguatan, antara lain RMKE, ADRO, dan PTBA,” ujarnya.

Baca selanjutnya

Kurang GregetDalam sepekan terakhir, pasar saham di BEI kurang greget. Berdasarkan ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com