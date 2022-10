Grup Salim Kuasai Bumi 37,1% Pasca-Private Placement

Jakarta, Beritasatu.com- PT Bumi Resources Tbk (BUMI) membuka peluang kerja sama baru dengan Grup Salim setelah private placement. Hal ini akan menguatkan fondasi Bumi pasca-terbebas dari utang. Apabila private placement selesai dilaksanakan, grup Salim dan Agoes Projosasmito akan memiliki 37,1% saham BUMI.

Direktur PT Bumi Resources Tbk Dileep Srivastava menjelaskan, ke depan perseroan sangat jelas dan tidak akan berubah. Sinergi dengan partner atau mitra pada holding dapat dilihat sebagai potensi pengembangan. "Dengan demikian kinerja perseroan berpotensi jadi lebih kuat," jelasnya kepada Investor Daily.

Sebagai informasi, Bumi Resources akan melakukan penambahan modal dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 200 miliar saham biasa seri C tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement. Perseroan telah menetapkan bahwa harga pelaksanaannya Rp 120 per saham sehingga nilai private placement sebesar Rp 24 triliun atau setara dengan sebesar-besarnya US$ 1,6 miliar pada kurs tukar Rp 15.000 yang telah disepakati antara perseroan dan pemodal.

Rencana ini akan segera dieksekusi setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham yang akan digelar pada hari ini.

Dalam keterbukaan informasi BUMI, dikutip Jumat (7/10/2022), pemodal akan terdiri dari pihak-pihak para pemegang saham Mach Energy (Hongkong) Limited (MEL) dan Treasure Global Investments Limited (TGIL). Adapun MEL merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Hong kong dan beralamat di 24th Floor, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong.

Susunan pemegang saham MEL pada saat informasi kepada pemegang saham itu diterbitkan adalah PT Bakrie Capital Indonesia (BCI) dengan kepemilikan saham sebesar 42,50%, merupakan pihak dalam pengendalian oleh kelompok usaha Bakrie; Clover Wide Limited dengan kepemilikan saham sebesar 15%, merupakan pihak yang dikendalikan oleh Agoes Projosasmito; dan Mach Energy (Singapore) Pte Ltd (MEPL) dengan kepemilikan saham sebesar 42,50%, merupakan pihak yang dikendalikan oleh Anthoni Salim. MEPL merupakan perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Salim.

Secara terpisah, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma mengatakan, susunan investor dalam private placement ini terdiri dari 63,9% Salim Group dan Agoes Projosasmito dan sisanya sebanyak 36,1% dimiliki oleh Bakrie Group.

Sehingga, apabila private placement selesai dilaksanakan, maka Salim Group dan Agoes Projosasmito akan memiliki 37,1% saham BUMI, sedangkan Bakrie Group memiliki sekitar 21,9%. Porsi kepemilikan ritel sendiri sebesar 58,2%, tetapi akan turun menjadi 54% setelah sisa OEK dikonversi penuh. Ia menambahkan, dengan dilaksanakannya aksi tersebut maka total ekuitas Bumi akan naik 2,9 kali lipat menjadi US$ 2,38 miliar atau sekitar Rp 35,7 triliun.

Soal valuasi, Suria mengungkapkan, bahwa BUMI divaluasi jauh di bawah harga peers yakni sebesar US$ 1,15/mt jauh lebih rendah dari ADRO yakni US$ 5,63/mt dan ITMG US$ 6,73/mt.

Mengutip riset Samuel Sekuritas pada 5 Oktober 2022 lalu, analis Jonathan Guyadi dan Prasetya Gunadi memproyeksikan BUMI dapat mencetak EBITDA sebesar US$ 492 juta pada tahun 2022 dan US$ 456 juta pada tahun 2023 (dengan asumsi harga batubara tetap di atas USD 400/ton di sepanjang tahun 2022). "Masuknya investor strategis baru akan membantu BUMI meningkatkan GCG. Kami memberikan rekomendasi buy dengan potensi upside 71.3%. Investor strategis baru akan membantu meningkatkan GCG," ungkap keduanya.

Sebelumnya Dileep memaparkan, bahwa dengan aksi korporasi tersebut Bumi Resources akan menjadi perusahaan yang debt free atau bebas utang sehingga BUMI menjadi perusahaan yang berlikuiditas positif dan memungkinkan perseroan untuk mengejar proyek-proyek yang lebih besar kedepanya. “Semisal proyek-proyek non batubara terdiversifikasi dan proyek-proyek hilir batubara untuk menggantikan minyak impor,” kata dia.

Ia menegaskan, apabila semua berjalan dengan rencana, aksi korporasi ini dapat selesai pada pertengahan bulan depan. “Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan,” pungkasnya

Sumber: Investor Daily