Inflasi AS Timbulkan Pesimisme, IHSG Bakal Kembali Tertekan

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini diperkirakan lanjutkan pelemahan pada rentang 7.000 hingga 7.150. Sejalan dengan sentimen negatif dari meningkatnya inflasi Amerika Serikat (AS), terlebih The Fed berencana kembali meningkatkan suku bunga.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Maximilianus Nico Demus mengatakan, pekan depan pasar modal Indonesia masih akan dihantui oleh pesimisme para pelaku pasar di tengah tekanan inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih belum mereda. Meski diproyeksikan menurun, tingkat inflasi AS masih pada kisaran 8%.

Inflasi yang sulit dikendalikan tersebut dikhawatirkan membuat The Fed memutuskan untuk kembali meningkatkan tingkat suku bunga yang lebih agresif. “Dan tentu saja FOMC meeting minutes akan menjadi sebuah tolok ukur bagi pelaku pasar dan investor. Dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kami masih menyimpan asa bahwa IHSG setidaknya bisa berada di 7.380. Lebih dari itu akan menjadi bonus buat kami. IHSG berpotensi melemah pekan ini, dengan rentang main 7.000 – 7.150,” jelasnya kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

Secara terpisah, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengungkapkan, apabila The Fed kembali meningkatkan suku bunga semakin agresif maka potensi resesi pada tahun depan semakin besar. Untuk menahan laju suku bunga, maka The Fed harus diyakinkan oleh pasar tenaga kerja yang ketat. Indikator utama resesi yakni meningkatnya tingkat pengangguran secara signifikan.

Sumber: Investor Daily