Di Bawah Tekanan Suku Bunga AS, IHSG Merosot dari 7.000

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,52% ke 6.990,4 pada awal perdagangan hari ini, Senin (10/10/2022).

Tingkat Pengangguran AS September turun ke level 3,50% (Vs. Agustus 3,7%); mengindikasikan perekonomian tetap tangguh, atau siap menghadapi kenaikan FFR lebih lanjut. Investor merespon negatif potensi kenaikan FFR sebesar +75 bps empat kali berturut-turut sehingga FFR menjadi 4% di awal November. Tren suku bunga tinggi yang bertahan lama menempatkan ekonomi AS pada risiko resesi. Nasdaq memimpin penurunan Wall Street, atau turun hampir 4%, serta membuat imbal hasil UST10Y naik mendekati level 4%. Pasar tenaga kerja AS yang solid, juga didukung oleh data Perubahan Non-Farm Payrolls September meningkat sebesar 263.000, melebihi ekspektasi yang hanya 255.000.

IHSG terdepresiasi 50 poin mendekati level psikologis 7.000, karena sembilan dari sebelas sektor ditutup melemah pada akhir pekan. Sementara itu, sektor Infrastruktur dan Transportasi & Logistik memimpin penurunan, atau melemah lebih dari 1%. Kemampuan BI untuk menjaga stabilitas moneter atau melakukan intervensi di pasar valuta asing mengalami penurunan. Data Cadev Indonesia September turun USD 1,4 miliar menjadi USD 130,8 miliar, sejalan dengan upaya BI untuk menjaga agar rupiah terdepresiasi lebih dari 2% MoM bulan lalu. Di tengah penantian rilis data Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia September, hari ini, NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak Konsolidasi-Bearish dengan support: 7.000 / 6.970-6.930/ 6.840-6.850 dan resistance: 7.080/ 7.140-7.150 / 7.200 -7.225.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,39% ke kisaran 487,7, indeks LQ45 turun 0,47% ke kisaran 994,7, JII turun 0,74% ke 609,16.

Indeks komposit Shanghai turun 0,12%, Hang Seng Hong Kong turun 1,81%, S&P/ASX 200 Australia turun 1,69%, Straits Times Singapura turun 1%.

