Pasar Kripto Menguat di Awal Pekan, Investor Pilih Altcoin

Jakarta, Beritasatu.com - Performa aset kripto masih terlihat kuat di awal pekan, Senin (10/10/2022). Mayoritas aset kripto berada di zona hijau, meski pergerakan harga Bitcoin beberapa hari terakhir dinilai lebih stabil dengan volatilitas yang lebih rendah.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono mengatakan, secara keseluruhan pasar kripto masih tertekan akibat perilisan data tenaga kerja AS pada akhir pekan lalu.

Biro Statistik Ketenagakerjaan AS yang menyatakan sebanyak 263.000 tenaga kerja baru berhasil terserap di dunia usaha AS sepanjang September lalu. Angka tersebut lebih tinggi dari ekspektasi analis yakni 250.000 tenaga kerja. Selain itu, tingkat pengangguran AS pun turun ke level 3,5% di bulan yang sama.

"Data-data tersebut memberi sinyal bahwa ekonomi AS masih baik-baik saja, sehingga The Fed diproyeksikan akan terus mengenjot suku bunga acuannya demi meredam inflasi," kata Afid, dalam keterangannya, Senin (10/10/20220.

Menyadari kemungkinan tersebut, investor kripto mulai sedikit mengerem akumulasi aset. Kabar baiknya, di awal pekan ini, ternyata indeks dolar AS kembali anjlok di level 112.67 atau minus 0.11% sehari sebelumnya. Ini yang membuat investor sedikit kembali kembali bergairah untuk kembali meramaikan pasar kripto.

"Namun, overall pasar kripto pergerakannya masih sideways. Ini mengindikasikan investor kripto masih bimbang dalam mengambil keputusan di pasar kripto,” katanya.

Menurut Afid, sikap investor saat ini sepertinya lebih melirik altcoin, sambil menunggu konsolidasi harga Bitcoin usai. Terlihat kinerja harga altcoin saat ini relatif lebih baik dari BTC di pasar kripto, jika diukur dari persentase penguatannya.

Bitcoin, sambung Afid, saat ini di pasar kripto tengah berada di ...

